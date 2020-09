Nei prossimi episodi della popolare serie televisiva DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà un tanto atteso momento. Nonostante sua madre Huma gli dirà in diverse circostanze che Sanem Aydin (Demet Özdemir) non è alla sua altezza, Can Divit (Can Yaman) farà capire ancora una volta di avere le idee abbastanza chiare.

Il fotografo approfitterà della sua festa di compleanno per chiedere la mano dell’aspirante scrittrice, tirando fuori dalla sua giacca una scatolina elegante contenente un anello.

DayDreamer, trame turche: Sanem e Huma organizzano un party a sorpresa per Can

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia su ciò che i telespettatori italiani vedranno sul piccolo schermo prossimamente, dicono che Huma stringerà una diabolica alleanza con Polen per separare a tutti i costi Can e Sanem. Per cominciare la signora Divit farà sentire a disagio Nihat e Mevkibe, i genitori dell’aspirante scrittrice, dopo averli invitati a mangiare in un locale sofisticato. Quando la disastrosa cena sarà terminata, Sanem metterà al corrente la sorella Leyla del suo imminente matrimonio con Can, quest’ultimo invece, oltre a confidarsi con Emre, cercherà di convincere la madre ad accettare la sua storia d’amore.

Il tentativo del fotografo sarà perso, poiché non riceverà la benedizione della donna che l'ha messo al mondo.

Una svolta positiva per la coppia si verificherà durante una festa, ma anche in questo caso non mancherà l’intromissione di Huma. La dark lady nell'istante in cui Sanem inizierà ad organizzare un party a sorpresa per il compleanno di Can, riuscirà ad ottenere il consenso della fanciulla per potersi occupare dei preparativi.

Il primogenito di Aziz chiede alla sorella di Leyla di sposarlo, Huma su tutte le furie

Huma sempre più decisa a far lasciare il suo primogenito, si servirà ancora una volta dell’aiuto di Polen per invitare dei vecchi amici di Can sicuramente non graditi dai familiari di Sanem. Il piano della signora Divit si ritorcerà contro di lei, poiché i conoscenti di suo figlio, oltre a fare simpatia all’aspirante scrittrice, si comporteranno nel migliore dei modi con Mevkibe e Nihat.

Inoltre gli amici di Can gradiranno parecchio le polpette vegane biologiche portate da Muzzaffer.

Dopo il taglio della torta il fotografo, con l’approvazione del signor Aydin, chiederà a Sanem di sposarlo, mostrandole l’anello di fidanzamento. Ovviamente quest’ultima non vedrà l’ora di diventare la moglie del proprio amato, scatenando la furia di Huma che ribadirà ad Emre di non voler accettare per alcun motivo la sorella di Leyla nella sua famiglia.