Lunedì 5 ottobre, su La7, andrà in onda la prima puntata della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Per l'occasione, la rete trasmetterà infatti i primi tre episodi che si intitoleranno, rispettivamente, "Nient'altro a cui aggrapparsi", "Di nuovo in sella" e "Riuniti". La narrazione, in particolare, riprenderà dagli eventi trasmessi nel finale della scorsa edizione e porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti.

Anticipazioni Grey's Anatomy 16 su La7: Amelia Shepherd confessa a Link di aspettare un bambino

Le anticipazioni relative alla prima puntata di Grey's Anatomy 16 si focalizzano, in particolare, sulla coppia formata da Amelia e Link.

Come già mostrato nel finale della quindicesima stagione, il neurochirurgo ribadirà al compagno la sua volontà di non affrettare troppo i tempi. Più che mai decisa ad intraprendere una relazione senza commettere gli errori del passato, la donna deciderà dunque di procedere a piccoli passi nella conoscenza. I suoi piani, tuttavia, andranno in fumo quando Carina DeLuca avanzerà l'ipotesi di una gravidanza. Inizialmente riluttante, Amelia si renderà conto della reale possibilità di aspettare un bambino. Un'ipotesi, quest'ultima, che sarà confermata dai successivi accertamenti e che getterà la dottoressa Shepherd in uno stato di profonda frustrazione. Indecisa se portare avanti o meno la gravidanza, il chirurgo deciderà dunque di confessare a Link la dolce notizia.

Quest'ultimo, pur mostrandosi preoccupato, si dichiarerà immediatamente pronto ad accettare, senza remore, qualunque decisione della fidanzata.

Spoiler Grey's Anatomy, prima puntata: Meredith Grey rischia di perdere la licenza medica

In attesa di scoprire se Amelia Shepherd deciderà di portare avanti la gravidanza, gli spoiler relativi alla prima puntata di Grey's Anatomy 16 si focalizzano anche su Meredith Grey.

La protagonista, dopo aver confessato la piena responsabilità della frode assicurativa perpetrata ai danni dell'ospedale, inizierà a scontare la sua pena svolgendo dei lavori socialmente utili. Sebbene lontano dalle corsie del Grey Sloan Memorial, la dottoressa si mostrerà particolarmente positiva circa il suo futuro lavorativo.

A sconvolgere la tranquillità di Meredith, tuttavia, sarà un provvedimento del board. Tramite una mail, la protagonista apprenderà infatti che il consiglio ospedaliero ha deciso di intraprendere un'azione legale con lo scopo di revocarle la licenza medica.

Grey's Anatomy, nuova stagione su La7: Jackson e Maggie pongono fine alla loro relazione

Infine, le ultime anticipazioni su Grey's Anatomy 16 svelano che nella prima puntata il pubblico conoscerà le sorti di una tra le coppie più discusse del medical drama: quella formata da Jackson e Maggie. I due chirurghi, dopo la famosa lite mostrata nell'ultimo episodio della quindicesima stagione, non riusciranno a chiarire le divergenze. Ormai troppo distanti, i ragazzi decideranno dunque di porre fine alla loro relazione.Queste, dunque, le anticipazioni relative alla prima puntata della sedicesima stagione di Grey's Anatomy in onda su La7 lunedì 5 ottobre alle 21:15.

Nel frattempo, ricordiamo che la nuova edizione del medical drama debutterà, negli Usa, giovedì 12 novembre con uno speciale di ben due ore.