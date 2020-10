La Serie TV DayDreamer - le ali del sogno continua ad andare in onda su Canale 5. Gli spoiler degli episodi che i fan italiani seguiranno prossimamente, svelano che si assisterà all’ingresso in scena del simpatico Mihat, il fratello gemello di Nihat Aydin (Berat Yenilmez).

L'uomo farà colpo sulla perfida Huma Divit (Ipek Tenolcay) e la volontà di quest’ultima di voler approfondire la conoscenza dell’uomo non passerà di certo inosservata a Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). In effetti l'ex moglie di Aziz si troverà benissimo in compagnia del cognato di Mevkibe.

DayDreamer, spoiler turchi: arriva Mihat Aydin a Istanbul

Nelle nuove puntate in programma tra qualche settimana, a Istanbul metterà piede senza alcun preavviso Mihat Aydin da Milano. Quest’ultimo si presenterà aduna festa in cui saranno presenti Can, Sanem, Mevkibe (Özlem Tokaslan), Leyla (Öznur Serçeler), Emre (Birand Tunca) e Huma. Il nuovo arrivato sin da subito dimostrerà di essere più simpatico del fratello Nihat, che invece non troverà per niente divertente il suo modo di scherzare.

Mihat diventerà sempre più insopportabile agli occhi del padre di Sanem e Leyla, in quanto oltre a dichiarare di essere una persona benestante parlerà diverse lingue. Il modo di fare del cognato di Mevkibe però piacerà ad Huma, quindi Can e l’aspirante scrittrice coglieranno l’occasione al volo, quando si accorgeranno dell’interesse della donna.

Can e Sanem decisi a far riconciliare le loro madri, Huma resta affascinata dal fratello di Nihat

In particolare la secondogenita degli Aydin e il fotografo saranno decisi a far riconciliare le loro rispettive madri. Mentre Mevkibe non proferirà parola sul fatto che Sanem a breve si sposerà, la signora Divit pare disposta a tutto per sabotare il matrimonio e inviterà i promessi sposi ad andare prima a convivere: il consiglio di Huma ovviamente non verrà gradito da Nihat.

A questo punto Can e Sanem si serviranno della complicità di Mihat per convincere Mevkibe e Huma a fare pace. La sorella di Leyla quindi non perderà tempo per invitare lo zio a conquistarsi la fiducia dell’ex moglie di Aziz. Il fratello di Nihat, dopo aver incontrato Can alla Fikri Harika, convincerà Huma a cenare con lui: quest’ultima in tale circostanza darà l’impressione di essere colpita dal fascino dell'uomo.

I telespettatori avranno modo di scoprire che Mihat ha mentito sulla propria situazione economica, infatti quando dovrà pagare il conto manifesterà il desiderio di riavere i soldi spesi, senza però far notare il proprio turbamento alla madre di Can.