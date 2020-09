La serie DayDreamer - Le ali del sogno continuerà ad appassionare i telespettatori italiani con nuovi colpi di scena. In attesa di sapere quale collocazione Canale 5 deciderà di riservare alla fiction turca, sono state diffuse online alcune anticipazioni turche riguardanti Can e i contrasti con Fabbri. A seguito di un litigio, il francese denuncerà il fotografo alla polizia, causandone l'arresto. Per ottenere il ritiro della denuncia Sanem dovrà accettare le condizioni imposte dall'imprenditore cedendogli qualcosa di molto prezioso. Cosa riceverà Fabbri in cambio della liberazione di Can? La risposta arriverà nelle prossime puntate in onda su Canale 5 in uno o più giorni della settimana e in un orario ancora da definire.

Trame turche DayDreamer: Can Divit finisce in prigione

Fabbri, ormai conscio del fatto di non avere alcuna speranza di conquistare Sanem, vorrà ostacolare la storia d'amore tra Can e la giovane. I due uomini entreranno nuovamente in conflitto e il francese agirà in modo subdolo per annientare Divit. L'imprenditore non vuole rinunciare alle azioni dell'agenzia in suo possesso, ma avere ciò non gli basterà. L'uomo vuole che Aydin gli consegni la formula del suo profumo. Le trame turche di DayDreamer rivelano che Fabbri cercherà in tutti i modi di convincere la ragazza che, dal canto suo, continuerà a fare resistenza. Sarà decisiva l'entrata in scena di Can che, nel tentativo di salvare Sanem, si scaglierà contro il francese e lo metterà ko colpendolo con un pugno in piena faccia.

Fabbri si infurierà e denuncerà il fotografo alla polizia. Nel frattempo, Can rientrerà alla Fikri Harika ma lo raggiungeranno degli agenti e lo arresteranno. Sanem, disperata per la situazione, si rivolgerà a Fabbri che le proporrà un accordo. Nelle prossime puntate in onda anche in Italia l'uomo farà scarcerare Divit solo se la ragazza gli cederà la fragranza di sua creazione.

La giovane Aydin accetterà e Can verrà rilasciato, ma quest'ultimo non dovrà sapere nulla del ricatto.

Programmazione incerta: DayDreamer sparita dal palinsesto di Canale 5

Una volta terminata l'estate, la serie DayDreamer è stata collocata nel weekend di Canale 5, il sabato alle 14:10 e la domenica alle 16:20, ed è stato trasmesso anche un appuntamento speciale in prima serata lunedì 7 settembre.

Nonostante la fiction abbia ottenuto dei buoni risultati, sembra che Canale 5 ne abbia momentaneamente sospeso la messa in onda. Infatti, DayDreamer non figura nel palinsesto della prossima settimana e non ce n'è traccia fino al 26 settembre. L'ultimo appuntamento con la serie è in programma per sabato 19 quando verranno trasmessi due nuovi episodi. Nello specifico, andranno in onda gli episodi 70 e 71. Mediaset non ha ancora comunicato quale decisione ha preso nei riguardi di DayDreamer e non è escluso che si sappaia qualcosa proprio in questi giorni. I palinsesti sono di continuo soggetti a modifiche e il pubblico potrebbe ben presto conoscere il futuro della serie.