Tommaso Zorzi, famoso influencer milanese, ha vissuto un momento di forte sconforto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il giovane è stato poi confortato da Matilde, Maria Teresa, Stefania e Francesco, che sembrano averlo convinto a non abbandonare il gioco.

L'influencer è uno dei concorrenti più amati della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e, nella puntata andata in onda il 12 ottobre, è risultato essere tra i 5 concorrenti più apprezzati dal pubblico.

Lo sconforto di Tommaso Zorzi all'interno del Grande Fratello Vip

Durante una giornata particolarmente negativa per Tommaso Zorzi, l'influencer ha considerato l'idea di abbandonare il reality.

Il giovane ha affermato di sentirsi molto solo e di non riuscire a trovare stimoli per andare avanti in questa esperienza. Maria Teresa, Stefania e Matilde sono state pronte a sostenere Zorzi. Orlando, con cui Tommaso ha instaurato un rapporto d'amicizia molto forte, lo ha spronato ricordandogli: "Questa è la vera sfida". Nonostante i litigi avvenuti negli ultimi giorni, anche Brandi si è sentita di dire qualche parola di conforto a Zorzi, affermando che senza di lui la casa sarebbe vuota e che la sua presenza è quindi indispensabile. Ruta, dal suo canto, ha detto che, nonostante l'uscita di Tommaso potrebbe rappresentare per lei e sua figlia un vantaggio (la figlia Guenda è in nomination), non permetterà a Zorzi di abbandonare il gioco.

L'amicizia con Francesco e le parole di conforto di Oppini

Tra i rapporti più stretti che Tommaso ha instaurato nella casa del Grande Fratello Vip, c'è sicuramente quello con Francesco Oppini. È infatti grazie alle sue parole di conforto che Zorzi sembra essersi convinto a restare in gioco e a non abbandonare la casa del Grande Fratello.

Il figlio di Alba Parietti ha espresso la sua idea riguardo l'uscita di Tommaso dal gioco e gli ha detto che non gli permetterà in nessun modo di oltrepassare la porta rossa. Oppini ha detto: "Se serve ci mettiamo a parlare per quattro ore, vengo a dormire di là con te", per far sentire il più possibile la sua vicinanza a Tommaso che sta vivendo un momento difficile.

Inoltre, Francesco ha avuto anche il dubbio che questo fosse uno scherzo da parte di Zorzi, affermando: "Tu saresti capace di fare uno scherzo del genere". Oppini ha cercato di tirare su il morale dell'influencer ricordandogli ancora una volta di essere tra i preferiti del pubblico e che questa esperienza è unica e non deve sprecarla. Grazie al suo discorso, Francesco è riuscito a convincere Tommaso a rivalutare l'idea di andarsene e Zorzi sembra essersi ormai tranquillizzato.