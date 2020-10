Passerà ancora parecchio tempo per poter vedere i due protagonisti principali dello sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno convolare a nozze. Si tratta ovviamente di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), che, oltre a litigare a causa di Huma (Ipek Tenolcay), si renderanno conto di non avere le stesse idee. Dai suoi atteggiamenti purtroppo la sorella di Leyla farà capire di non essere abbastanza sicura di volersi sposare con il primogenito di Aziz.

Sanem, quando avrà delle difficoltà a scrivere, arriverà addirittura ad ammettere al proprio amato di essere confusa.

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem non approva alcuni discorsi del primogenito di Aziz

Nel corso delle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, Emre e Leyla, dopo essersi ritrovati, riusciranno a diventare marito e moglie all’insaputa dei rispettivi familiari. A questo punto Huma coglierà l’occasione al volo per comportarsi male con la nuora, con l’obiettivo di spingere Sanem a rinunciare a sposare Can. I problemi tra quest’ultimo e l’aspirante scrittrice non tarderanno ad arrivare, quando si metteranno alla ricerca di una casa per i novelli sposi. Dagli spoiler turchi si evince infatti che il fotografo infastidirà la secondogenita degli Aydin non appena le dirà che secondo lui una coppia dopo il matrimonio non deve avere obbligatoriamente dei figli.

Can inoltre continuerà ad essere geloso di vedere Sanem sempre più vicina all’editore Yigit, infatti in diverse circostanze cercherà di convincerla a non lavorare più per l’uomo. La sorella di Leyla non ascolterà il consiglio del proprio amato e gli farà notare di essere finalmente in procinto di realizzare uno dei suoi sogni, ovvero quello di pubblicare il suo primo libro.

Sempre più spiazzata dai discorsi fatti da Can, l’aspirante scrittrice, oltre a far fatica a concentrarsi sul lavoro, avrà diversi dubbi sul suo matrimonio.

La sorella di Leyla e Can vestiti da sposi, Mevkibe e Nihat credono che la loro secondogenita si sia sposata

Anche se avranno diversi litigi, Sanem e Can prenderanno parte a un servizio fotografico importante per la Fikri Harika su richiesta di un cliente.

L’aspirante scrittrice e il primogenito di Aziz dovranno posare vestiti da sposi. Nel contempo Sanem, tramite una conversazione tra Huma e Deren, apprenderà che il suo promesso sposo, essendo uno spirito libero, continuerà a viaggiare per il mondo.

Successivamente CeyCey farà avere ad Ayhan una foto di Sanem e Can con indosso gli abiti nuziali, che finirà nelle mani di Mevkibe. Quest’ultima e il marito Nihat crederanno che la sua secondogenita abbia commesso lo stesso errore di Leyla, cioè quello di sposarsi segretamente. Infine nonostante Sanem e il fotografo chiariranno l’equivoco, continueranno a non andare d’accordo.