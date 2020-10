Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv trasmessa il sabato e la domenica sulle reti Mediaset. Le trame turche delle prossime puntate in onda su Canale 5 annunciano belle notizie per Can Divit e Sanem Aydin. In dettaglio, il fotografo farà una romantica proposta di nozze alla sorella di Leyla in occasione della sua festa di compleanno.

DayDreamer - Le ali del sogno: Huma vuole dividere Can e Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che ci sarà un momento romantico per i due amati protagonisti della Serie TV.

Tutto inizierà con precisione quando Huma stringerà un'alleanza con l'ex nuora Polen per dividere per sempre Can da Sanem. Fortunatamente il piano della signora andrà in frantumi, in quanto il fotografo e la sorella di Leyla decideranno di convolare a nozze in occasione di una cena al ristorante insieme a Nihat e Mevkibe.

Nel frattempo la minore delle Aydin si dimostrerà euforica, tanto da confidarsi con la sorella, mentre il maggiore dei Divit farà lo stesso con Emre, sebbene Huma appaia contraria a questa unione.

Huma organizza la festa di compleanno del fotografo

Nel corso delle prossime puntate di DayDreamer Sanem darà il permesso a Huma di organizzare la festa di compleanno di Can.

Ben presto i telespettatori di Canale 5 scopriranno che il vero obbiettivo della signora è quello di creare dei nuovi problemi alla coppia.

La donna, infatti, si avvarrà della complicità di Polen per invitare vecchi amici del fotografo, che dimostreranno di non gradire la vicinanza di gente rozza come la sorella di Leyla e i suoi famigliari.

Fortunatamente l'idea di Huma fallirà miseramente, in quanto i conoscenti del maggiore dei Divit rimarranno favorevolmente colpiti dalla simpatia della minore dei Divit e dei suoi genitori.

Oltretutto, gli amici altolocati gusteranno con gioia le polpette vegane preparate da Muzaffer.

Il maggiore dei Divit chiede alla minore delle Aydin di diventare sua moglie

Ma le sorprese non saranno finite qui, in quanto Can darà l'anello di fidanzamento a Sanem durante il taglio della torta di compleanno.

Poi, le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie davanti a tutti gli ospiti intervenuti al ristorante.

La minore delle Aydin risponderà sì alla proposta di nozze del fotografo. Una decisione, che scatenerà le furie di Huma, la quale dirà a Emre di non essere disposta ad accettare quella ragazza in famiglia visto che non la ritiene all'altezza del maggiore dei Divit.

La signora si dimostrerà irremovibile nella questione, nonostante i vari tentativi disperati di Emre di farle cambiare idea.