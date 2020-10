Arrivano le anticipazioni della nota soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario paesino situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dall'1 al 7 novembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arresto di Steffen, sui tentativi fatti da Nadja per smascherare Tim, sulle visite mediche a cui si sottoporrà Dirk e sulla crisi matrimoniale di Robert ed Eva.

Nadja tenta di incastrare Tim

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Nadja bacerà il finto Boris per capire se è realmente chi dice di essere o è solo un impostore.

Tim non cadrà nella sua trappola spingendo la donna a chiedere aiuto a Christoph per fugare tutti i suoi dubbi. Nel frattempo, Michael cercherà invano di convincere Natascha a rimanere con lui al Furstenhof e a non trasferirsi a Berlino. L'insistenza del marito e l'affetto che Natascha prova per Bichleim la spingeranno a cambiare idea e a rimanere al Furstenhof. La notizia renderà molto felice Michael che inizierà a pensare che sua moglie sia rimasta perché vuole risanare la loro crisi familiare. La felicità dell'uomo durerà molto poco, visto che Natascha chiarirà immediatamente al marito di non avere nessuna intenzione di ritornare con lui.

Linda chiude con Dirk

Linda assisterà involontariamente a una discussione fra Dirk e Steffen da cui intuirà che il passato del suo ex marito non è così cristallino come sembra.

Scossa da ciò che è venuta a sapere, la donna affronterà il suo ex e gli rivelerà di non voler avere più niente a che fare con lui. Più tardi, Franzi e Steffen rimarranno molto delusi nel sapere che la banca potrebbe non accettare il loro progetto per avviare la produzione di sidro. Delusi dal rifiuto, i due giovani faranno ritorno al Furstenhof, dove ad attenderli ci sarà un'amara sorpresa.

Steffen, infatti, verrà arrestato inaspettatamente per il tentato omicidio di Dirk.

Eva accetterà le condizioni poste da Robert per salvare il loro matrimonio. La resa della donna spingerà il Saalfeld a fare ritorno a casa e a organizzare una romantica cena per la moglie. La serata fra i due coniugi però non andrà nel migliore dei modi perché Robert non riuscirà a lasciarsi andare.

Franzi ospita Steffen a casa sua

Nadja chiederà a Lucy di accudire meglio il suo pony dato che l'animale si comporta in maniera molto irrequieta nelle stalle. Dirk si sottoporrà a diverse visite mediche da cui verrà a sapere di non poter mai più guarire dalla sua paralisi alle gambe. Scosso e sconvolto all'idea di rimanere paralizzato a vita, l'uomo si chiuderà in se stesso lasciandosi andare allo sconforto. Dopo aver trascorso una notte con Christoph, Ariane deciderà di lasciare il Furstenhof per poi cambiare idea e rimanere a Bichleim. Un interlocutore misterioso offrirà ai Sonnbichler dei soldi per convincerli a vendere la loro birreria. Dopo aver saputo del rilascio di Steffen, Franzi lo inviterà a dormire a casa sua.

Il giovane accetterà e sorprenderà la ragazza con un bacio.