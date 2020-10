Le Anticipazioni Tv turche di DayDreamer rivelano che le nuove puntate in onda prossimamente anche su Canale 5 saranno a dir poco ricche di colpi di scena e di sorprese soprattutto per Can, che dovrà fare i conti con le nuove bugie della sua amata Sanem. Tutto partirà dopo che il fotografo verrà arrestato per aver aggredito fisicamente l'astuto Enzo Fabbri: Can finirà in prigione lasciano la Aydin disperata. E l'unico modo per far sì che il ragazzo venga liberato sarà quello di scendere a compromessi con Fabbri.

DayDreamer anticipazioni turche: Can scopre le bugie di Sanem

Dopo l'arresto di Can, Sanem apparirà disperata e proverà in tutti i modi a cercare una soluzione per permettere al suo amato di ritornare in libertà.

Ovviamente Fabbri ne approfitterà di questa situazione per tenere in pugno la Aydin e così le proporrà un vero e proprio 'scambio' che tuttavia avrà più il sapore di un ricatto.

Can, infatti, chiederà a Sanem di cedergli la tanto agognata ricetta del profumo e in cambio farà sì che Divit esca di prigione, ritirando la denuncia fatta nei suoi confronti. E questa è l'unica soluzione che c'è per fare in modo che tutto torni alla normalità, al punto che Sanem sarà costretta ad accettarla senza esitazioni per riabbracciare il suo amato.

La furia di Can contro Sanem: aria tesa nelle nuove puntate di DayDreamer

Tuttavia la ragazza non dirà nulla a Can del patto stabilito con il suo acerrimo nemico ma ben presto la verità verrà a galla e per il fotografo sarà un durissimo colpo da accettare.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il ragazzo verrà a conoscenza di tutte le bugie che gli verranno raccontate da Sanem e non la prenderà affatto bene.

Can andrà su tutte le furie e questa scoperta finirà per innalzare un nuovo muro tra i due, che saranno di nuova ai 'ferri corti'.

A rendere tutto più difficile ci penserà anche Polen, che tornerà di nuovo in città dopo essere stata allertata dalla perfida mamma Huma, che coglierà la palla al balzo per far sì che suo figlio si allontani definitivamente dalla Aydin e metta la parola fine a questa storia d'amore che non ha mai digerito.

Can chiude con Sanem e decide di partire: le anticipazioni turche i DayDreamer

A niente serviranno i tentativi di Sanem, che proverà in tutti i modi a far ragionare il suo amato.

La ragazza gli farà presente di aver ceduto la ricetta del profumo a Fabbri per farlo uscire di prigione ma le sue parole non basteranno perché ormai Can si sentirà tradito per l'ennesima volta dalla donna di cui è profondamente innamorato.

Proprio per questo motivo, credendo che ormai non ci sia più nessun motivo che lo trattenga ad Istanbul, Can deciderà di accettare una proposta di lavoro all'estero che gli verrà avanzata dalla sua ex fidanzata Polen. Questa volta tra i due è finita per sempre? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5.