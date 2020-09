Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera turca che va in onda su Canale 5, svelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno la storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Infatti il fotografo e l'aspirante scrittrice prenderanno una importante decisione nel momento in cui si stancheranno delle continue intromissioni di persone che tramano contro di loro amore.

DayDreamer, trame turche: Can e Sanem decidono di sposarsi

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in Italia, raccontano che Polen e Huma si metteranno d'accordo per ostacolare la storia d'amore tra Can e Sanem.

La vicenda inizierà nel momento in cui l'ex moglie di Aziz indurrà la fisica a conquistare di nuovo il cuore del suo primogenito, invitandolo a presenziare a un progetto fotografico che si svolgerà nella penisola balcanica. Can riceverà la proposta di lavoro da parte della sua ex fidanzata proprio quando deciderà di lasciare Sanem, rea di aver ceduto la fragranza del suo profumo all'imprenditore italo-francese Enzo Fabbri senza il suo permesso. Huma, dopo che i suoi tanti piani diabolici falliranno, sarà ancora intenzionata a fare di tutto per dividere suo figlio maggiore dall'aspirante scrittrice. Per questo motivo, la signora Divit organizzerà una cena in un ristorante di lusso in cui inviterà Nihat e Mevkibe.

Dopo aver presenziato all'evento disastroso tra i rispettivi familiari, Can e Sanem si incontreranno vicino al mare: in questa occasione i due innamorati decideranno di sposarsi al più presto possibile, in quanto saranno stanchi di tutte le persone che tramano contro di loro.

Huma, Polen e Yigit complottano per dividere Can e Sanem

Successivamente il fotografo sceglierà di comunicare la notizia a sua madre mentre l'aspirante scrittrice, prima di parlare con i suoi genitori, si confiderà con Leyla. Quest’ultima, malgrado la sua relazione finita male con Emre, si mostrerà felice per la sorella.

Tuttavia per Can e Sanem non sarà per niente facile annunciare il loro matrimonio, dato che Huma non avrà intenzione di ascoltare suo figlio maggiore, mentre Sanem deciderà di non far sapere nulla a Nihat e Mevkibe poiché quest'ultima sarà ancora arrabbiata per quello che è successo durante la cena con i Divit. In seguito, i telespettatori di DayDreamer dovranno fare attenzione al comportamento di Polen e Yigit. Quest’ultimo si servirà dell'assunzione lavorativa dell'aspirante scrittrice nella sua casa editrice per allontanarla dal fidanzato. Nello stesso momento, la fisica proverà a indurre il fotografo ad accettare il lavoro nei Balcani, per dare un’ulteriore opportunità alla sua carriera.

Infine Huma continuerà a portare avanti i suoi complotti alle spalle di Can e Sanem.