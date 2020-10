Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il rapporto tra Leyla e Osman (Ali Yagci) è destinato a subire un clamoroso scossone, al punto che il giovane macellaio deciderà di lasciare la maggiore degli Aydin e di partire. Quest'ultima potrà finalmente riavvicinarsi a Emre Divit per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, mentre Ayhan (Ceren Tasci) deciderà di fare un passo indietro riguardo la sua relazione con Ceycey.

DayDreamer, anticipazioni turche: Nihat e Mevkibe vengono a sapere che Leyla e Osman sono lasciati

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, svelano che Osman deciderà di concentrarsi sulla sua carriera di attore.

La vicenda avrà inizio nel momento in cui Huma (Ipek Tenolcay) assumerà alla Fikri Harika Melis, che diventerà la nuova segretaria di Emre. La new entry fin dal primo istante susciterà l'antipatia di Leyla (Oznur Serceler) a causa dell'atteggiamento del minore dei Divit. Infatti quest'ultimo chiederà alla primogenita degli Aydin, che intanto lavorerà già nella casa editrice di Yigit da qualche settimana, di affiancare la sua nuova collega per aiutarla nei primi giorni lavorativi. In seguito, la sorella di Sanem non riuscirà a nascondere il suo evidente nervosismo, tanto che Osman deciderà di lasciarla. Successivamente Nihat e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) daranno il loro sostegno a Leyla dopo aver saputo della fine del suo fidanzamento con il macellaio, invece quest'ultimo troverà il conforto di sua sorella Ayhan.

Osman comunica la sua parteza, Ayhan non vuole più frequentare Ceycey

Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che Osman deciderà di accettare un'importante ruolo per una serie televisiva. A questo punto il macellaio troverà l'occasione giusta comunicare la notizia a Leyla, alla quale farà sapere che lascerà Istanbul per alcuni mesi.

Anche se si mostrerà molto rattristata dalla partenza del suo ex fidanzato, la maggiore degli Aydin si complimenterà con lui e gli dirà che non vuole perderlo come amico. La sorella di Sanem, dopo aver ricevuto un forte abbraccio da Osman, si sentirà finalmente libera di riavvicinarsi a Emre per recuperare la loro storia d'amore.

Ayhan, invece sarà molto affranta nel momento in cui saprà che suo fratello lascerà la città: questa cosa porterà la ragazza a non credere più all'amore. Per questo motivo, la sorella di Osman avrà intenzione di interrompere la sua frequentazione con Ceycey, al quale farà sapere che ha bisogno di tempo per riflettere sulla loro relazione. In attesa di vedere in onda questa nuova puntata di DayDreamer, ricordiamo agli spettatori che è possibile rivedere tutti gli episodi che sono già stati trasmessi su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basta accedere al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione interamente dedicata alla soap opera.