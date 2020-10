Demet Ozdemir ha conquistato il cuore di milioni di fan italiani di DayDreamer – Le Ali Del Sogno grazie alla sua bellezza e alla sua spontaneità nonchè al suo talento nel recitare, ripercorrendo in questo modo le orme del suo caro e affezionato collega Can Yaman. Non è tutto oro però quel che luccica perchè di recente l'interprete di Sanem Aydin è finita al centro di una bufera mediatica scatenata dall'accusa di aver fatto ricorso a dei ritocchi estetici per apparire così come si presenta oggi. Su Instagram circolano di fatti diverse foto della giovane Demet che sembrano effettivamente suggerire un percorso di chirurgia estetica intrapreso dalla ragazza in passato: i fan ovviamente negano la cosa.

DayDreamer, Demet Ozdemir rifatta? Girano foto sospette su Instagram

Da quando DayDreamer – Le Ali Del Sogno è approdata su Canale 5, il pubblico italiano ha iniziato ad affezionarsi a Demet Ozdemir: nella Serie TV diretta da Cagri Bayarak, la giovane Ozdemir veste i panni di Sanem Aydin, che volendo dimostrare ai genitori di essere una donna indipendente e capace di trovare un buon lavoro, decide di iniziare a collaborare come stagista alla Fikri Harika, la stessa azienda dove risulta impiegata anche sua sorella Leyla. Qui, l'aspirante scrittrice incontra Can Divit e tra i due scocca la scintilla. Nonostante gli ostacoli e i sabotaggi da parte degli antagonisti, Can e Sanem decidono di vivere assieme una favola d'amore.

Le sostenitrici di Demet si scagliano contro gli haters

La naturalezza e la spontaneità di Demet Ozdemir sono le due doti molto apprezzate dai fedeli telespettatori di DayDreamer – Le Ali Del Sogno. Adesso, però, sembrerebbe che l'attrice turca non sia in realtà del tutto 'naturale' come invece vorrebbe far credere ai suoi follower.

Alcuni utenti di Instagram infatti, curiosi di conoscere il passato dell'attrice, hanno scovato sul profilo ufficiale della stessa Ozdemir una foto che risale al 2014 e l'hanno confrontata con un suo scatto più recente. Da una prima analisi sembrerebbe che le labbra dell'interprete di Sanem Adyn siano oggi più gonfie e carnose rispetto a sei anni fa.

Immediata la replica delle fan al post: secondo loro la ragazza in questi sei anni è cresciuta, oggi il trucco e la prospettiva mettono in risalto le sue labbra molto di più rispetto alle foto poco professionali scattatesi nel 2014 quando ancora ogni scatto non era 'costruito' ad arte ma sempre e solo condiviso al naturale (risale a prima che diventasse attrice).

Demet Ozdemir ospite a Verissimo sabato 17 ottobre

Dopo l'ospitata di Can Yaman, andata in onda sabato 10 ottobre, la storica conduttrice Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nel suo studio anche Demet Ozdemir. La sua intervista andrà in onda sabato 17 ottobre su Canale 5, subito dopo il doppio appuntamento di DayDreamer – Le Ali Del Sogno: staremo a vedere se la ragazza toccherà o meno l'argomento.