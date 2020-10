Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà approfondita la storyline che vede al centro della narrazione Serena, Filippo e Leonardo. Cirillo inizierà ad appianare le divergenze col suo ex marito e i due sembreranno vicini a ricostruire il loro rapporto, tuttavia sopraggiungerà un evento totalmente imprevisto che potrebbe turbare questa ritrovata armonia. In seguito Leonardo e Serena vivranno ore di grande angoscia a causa del bambino e Cirillo cercherà conforto in Filippo suscitando l'ira di Arena. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 su Rai 3.

Filippo e Serena di nuovo vicini

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nella settimana che va dal 19 al 23 ottobre, rivelano che Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) ritroveranno la sintonia di un tempo. Dopo essersi dati battaglia nell'udienza per la separazione, i due sembreranno aver ritrovato la perduta armonia. La coppia inizierà a riavvicinarsi mostrando di provare ancora un forte sentimento, tuttavia tale idillio verrà interrotto da un evento improvviso. Le anticipazioni non rivelano che cosa accadrà di preciso, ma lasciano trapelare alcune informazioni che possono fornire un quadro abbastanza chiaro della situazione.

Preoccupazione per il bambino

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole lasciano un interessante indizio su quello che potrebbe accadere, annunciando che Serena e Leonardo (Erik Tonelli) vivranno momenti di grande angoscia a causa del bambino. Gli spoiler non rivelano cosa accadrà di preciso al nascituro, ma confermano che i due saranno terribilmente preoccupati.

Difficile capire se ci saranno problemi con la gravidanza e se Serena rischierà di perdere il bimbo che porta in grembo, tuttavia da questo punto in poi la situazione tra lei e Leonardo finirà per precipitare irrimediabilmente, rendendo la narrazione sempre più drammatica.

La furia di Leonardo

In seguito a questo evento drammatico non precisato, Serena cercherà conforto nel suo ex marito Filippo, ignorando Leonardo.

Quest'ultimo non vivrà affatto bene questa nuova situazione e inizierà a provare odio e disprezzo verso la donna che ama. Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 ottobre, non rivelano cosa farà di preciso Leonardo, ma risulta evidente che l'uomo non sarà in sé dalla rabbia. La sua ira sarà tale che la stessa Serena dovrà intervenire per arginare il forte risentimento dell'uomo. Cosa sarà mai accaduto per indurre questa trasformazione nell'uomo? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.