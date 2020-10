Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Doc - Nelle tue mani, nella sesta puntata che andrà in onda giovedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1 ci saranno novità e colpi di scena davvero incredibili. In particolare, il dottor Andrea Fanti interpretato dall'attore Luca Argentero, troverà all'interno della sua valigetta la cartella clinica del ragazzo che è morto a causa di un errore medico. Quindi starà per venire fuori la verità su Marco Sardoni, il collega di quest'ultimo.

Inoltre, in questo sesto appuntamento verrà trasmesso l'undicesimo e il dodicesimo episodio che saranno rispettivamente intitolati Cause ed effetti e L'imprevisto.

Andrea sarà vicino alla verità che rovinerebbe la carriera di Sardoni

Nell'undicesimo episodio di giovedì 22 ottobre, Andrea continuerà a cercare la verità sul suo incidente e arriverà veramente vicino a scoprirla, nel momento in cui ritroverà la cartella clinica del paziente morto per errore medico. Il protagonista ripartirà proprio da questa cartella della giovane vittima per ricordare come è arrivato allo sparo che gli ha cambiato la vita e gli ha fatto perdere i ricordi.

Nel frattempo, Marco Sardoni tremerà in quanto se la verità che lo vede coinvolto uscirà fuori, verrà radiato dall'Ordine dei Medici. Proprio per questo motivo, quando Fanti chiederà l'aiuto del suo collega e amico, quest'ultimo non avrà nessuna intenzione di ascoltarlo.

Allo stesso modo, anche Agnese, l'ex moglie di Andrea si rifiuterà di aiutarlo. Per quanto riguarda invece Alba e Riccardo ci saranno diverse incomprensioni e non se la passeranno bene nemmeno i loro colleghi Gabriel ed Elisa.

Riccardo incontrerà una persona del suo passato

Nel dodicesimo episodio invece ci sarà un incidente ferroviario che sconvolgerà l'Italia.

Proprio per questo motivo, i medici saranno costretti ad accogliere tutti i feriti e il reparto di Medicina Interna si trasformerà in un pronto soccorso. Infatti, in questa emergenza tutti i medici saranno chiamati in causa per salvare quante più vite possibili. Inoltre, tra le persone che verranno portare in ospedale ci sarà anche una ragazza del passato di Riccardo.

Quest'ultimo quindi si ritroverà a riaprire un capitolo che credeva ormai chiuso.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della sesta puntata di Doc - Nelle tue mani per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della fiction. Intanto, per chi volesse recuperare le precedenti puntate della serie televisiva potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma di Rai play. L'appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle 21:25 su Rai 1.