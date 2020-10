Ritornano le anticipazioni della fiction di Rai1 che vede come protagonista Luca Argentero: Doc - Nelle tue mani è infatti pronta a sbarcare nuovamente sul piccolo schermo dopo lo stop forzato causato della pandemia da coronavirus che costrinse la produzione a sospendere le riprese. In questo quinto appuntamento ci saranno ben due episodi dal titolo "In salute e in malattia" e "Quello che siamo".

Doc – Nelle tue mani episodio 9

In questo nono episodio Luca Argentero inizierà a maturare una piccola certezza nella sua vita ormai confusa. L'uomo è sicuro di poter riconquistare ancora una volta la donna che lui stesso considera essere sua moglie.

Andrea dunque è sempre più convinto di poterla riavere ancora vicino dopo aver vissuto l'incidente che gli ha cambiato la vita. Proprio sull'onda di questo stato emotivo il dottore deciderà di fare una proposta ai vertici dell'ospedale: Andrea vorrebbe infatti che si organizzasse un matrimonio in ospedale per un suo paziente che si trova in condizioni abbastanza critiche. Intanto Gabriel deciderà di fare una mossa che spiazzerà tutti gli altri specializzandi e che sarà in grado di scombussolare gli equilibri del gruppo. Si scoprirà in particolare che il giovane in passato ha vissuto dei momenti non certo felici.

Doc – Nelle tue mani spoiler episodio 10

In questo decimo episodio di Doc - Nelle tue mani, il medico Lorenzo nasconderà un segreto che verrà svelato direttamente da un paziente.

Quando tutti scopriranno cosa nascondeva il giovane, lo stupore dilagherà in qualsiasi reparto. Intanto Elisa e Gabriel decideranno di fare squadra per cercare di curare un anziano che non ricorda più nulla e che pronuncia sempre e soltanto una sola parola. I medici dovranno indagare per capire il significato effettivo di quell'espressione e per scoprire il passato di questo paziente.

Doc – Nelle tue mani quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Dopo la pandemia da Covid-19 la programmazione della fiction ha subito una sospensione ma adesso è possibile sapere quando andranno in onda le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani. Tutte gli appuntamenti della fiction inizieranno alle ore 21.25 circa e sempre su Rai 1.

Di seguito il dettaglio del programma: