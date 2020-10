Giovedì 29 ottobre andrà in onda su Rai 1 la settima puntata della Serie TV italiana Doc- Nelle tue mani. Grandissimo successo per la fiction, che ha totalizzato nell'ultima puntata ascolti record con oltre sette milioni di spettatori e uno share superiore al 30%. In base alle anticipazioni televisive dell'episodio in onda il 29 ottobre, la complicità tra Andrea e Giulia tornerà a crescere e questo provocherà una forte gelosia in Agnese che chiederà espressamente all'ex marito se è tornato a vedersi con lei. Inoltre il dottor Fanti continuerà a indagare sulla sua vita passata quando aveva perso la memoria.

Il riassunto di quanto successo nella sesta puntata

Nei due episodi trasmessi il 22 ottobre dai titoli Cause ed effetti e L'imprevisto, Andrea Fanti ha trovato la cartella clinica del paziente deceduto per errore, con Marco che l'ha ostacolato in tutti i modi, arrivando a bruciare la prova che poteva incriminarlo. Il dottor Sardoni è stato però beffato dal dottor Fanti, che ha salvato una foto della cartella clinica sul telefono.

Inoltre tutta la clinica è stata al lavoro per un incidente ferroviario che ha impegnato tutti gli specializzandi e tra i più attivi c'è stato Riccardo, che ha incontrato la ragazza che qualche anno prima l'aveva lasciato. Andrea ha scoperto che Agnese sta adottando un bambino con il suo nuovo compagno e ha deciso di conoscere meglio Giulia Giordano per capire se tra i due può sbocciare nuovamente l'amore.

Spoiler settima puntata: Giulia e Andrea si avvicinano sempre di più

Secondo le Anticipazioni Tv del tredicesimo episodio dal titolo Egoismi, presso la struttura sanitaria giungerà la sorella di Elisa. Si capirà subito che il rapporto tra le due ragazze non sarà affatto idilliaco, perché la specializzanda si comporterà in maniera scontrosa con tutti.

Come ormai si è visto nel corso di queste puntate, Elisa non è un tipo dal carattere facile e il carattere dirompente della sorella non le andrà proprio giù.

Intanto Andrea Fanti non si arrenderà e proseguirà strenuamente la sua battaglia per ricordare tutti gli anni di memoria persi. In tutto questo Agnese sarà molto turbata e inizierà a provare una forte gelosia verso l'ex marito.

Il dottor Fanti si è avvicinato nuovamente a Giulia Giordano, in quanto insieme a quest'ultima stanno cercando di far riemergere tutti i passaggi che hanno portato i due a innamorarsi. Agnese di fronte a questa complicità inizierà a vedere vacillate tutte le certezze che ha costruito fino a ora.

Replica di Doc- Nelle tue mani su Raiplay

Dal 28 ottobre andrà in onda solo un episodio di Doc- Nelle tue mani, questo perché alle 22:45 sarà trasmesso AmaSanremo, un programma condotto da Amadeus. Il compito di questo show sarà quello di selezionare gli artisti giovani che prenderanno parte all'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Intanto ricordiamo che per chi non potrà seguire questa nuova puntata e le precedenti andate in onda, ci sarà la possibilità di poterle rivedere su Raiplay, la piattaforma online della rete Rai.