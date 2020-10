La soap opera turca Day Dreamer - Le ali del sogno continua ad andare in onda sul piccolo schermo italiano il sabato e la domenica. Nel corso dei prossimi episodi, Can Divit (Can Yaman) quando Yigit (Utku Ateş) lo accuserà di aver dato alle fiamme il libro-diario di Sanem Aydin (Demet Özdemir), aggredirà l’editore facendolo finire in ospedale. Le conseguenze del gesto del fotografo saranno abbastanza serie, visto che il fratello di Polen per il brutto colpo ricevuto rischierà la paralisi.

Day Dreamer, spoiler turchi: Sanem scrive il suo primo romanzo

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana svelano che Leyla ed Emre, dopo essersi sposati in segreto, accetteranno di festeggiare nuovamente il loro matrimonio per volere dei propri cari.

A questo punto Mevkibe e Huma chiederanno a Sanem e Can di organizzare gli ultimi preparativi del lieto evento, facendoli entrare in crisi. In particolare quest’ultimo si accorgerà che l’aspirante scrittrice non è abbastanza sicura di voler diventare sua moglie. Nel contempo la sorella di Leyla sarà pressata da Yigit che riuscirà a convincerla a concentrarsi sul suo primo romanzo da pubblicare per una casa editrice americana. La secondogenita degli Aydin arriverà ad accusare Can di essere egoista: in realtà quest’ultimo continuerà ad essere geloso nel vedere la propria amata in compagnia di Yigit.

Huma approfitterà della situazione per far credere al fratello di Polen che il suo figlio maggiore non permetterà mai a Sanem di pubblicare il suo romanzo.

Quando arriverà il tanto atteso giorno per festeggiare le nozze di Emre e Leyla però, tra la figlia minore di Mevkibe e Can sembrerà essere tornato il sereno. Prima del party quest’ultimo troverà in un libro una dedica scritta da Yigit per Sanem e verrà a conoscenza che l’uomo non ha nessun contatto con gli Stati Uniti come sospettava.

L’editore, non appena Can gli dirà di star mentendo, si difenderà facendo vedere a Sanem le prove del contratto. Successivamente il fotografo organizzerà una giornata rilassante con la fidanzata per consentirle di ultimare le pagine da far avere all'acquirente. Purtroppo la scrittrice avrà l’ennesimo litigio con Can quando scoprirà che l'uomo ha contattato senza avvisarla un suo amico editore per farla allontanare da Yigit.

Yigit finisce in ospedale, Sanem disperata si scaglia contro Can

A questo punto Sanem, dopo aver chiesto a Yigit di farle pubblicare il suo diario, in cui ha raccontato la sua storia d’amore con Can, lo farà avere al proprio amato con la speranza di ricevere il suo consenso a pubblicarlo. Mentre il primogenito di Aziz si recherà nel suo chalet in montagna, Yigit apparirà parecchio preoccupato poiché mancheranno pochissime ore alla scadenza. L’editore si recherà con Sanem allo chalet e, dopo averla convinta a restare in auto, otterrà il permesso di Can per procedere con la pubblicazione del diario.

Subito dopo Yigit, sempre più condizionato da Huma e deciso a fare breccia nel cuore della scrittrice, farà un bruttissimo gesto.

L’editore, non appena vedrà il fuoco acceso e il diario vicino al falò, lancerà il manoscritto tra le fiamme e quando Can sopraggiungerà lo accuserà di aver bruciato il lavoro di Sanem perché non la ama. Quest’ultima rimarrà sconvolta dalle parole pronunciate da Yigit che farà i conti con la furia del fotografo. Il primogenito di Aziz farà perdere i sensi al suo rivale in amore, dopo averlo fatto cadere a terra con una spinta.

Il fratello di Polen finirà in ospedale e Huma farà sapere a coloro che faranno visita all'editore che, pur essendo stato operato, potrebbe rimanere paralizzato. Sanem, disperata per Yigit, si scaglierà ancora una volta contro Can e sarà certa della sua colpevolezza. Quest’ultimo, nell'istante in cui la sua amata gli ordinerà di andarsene, si convincerà che non voglia più averlo nella sua vita.