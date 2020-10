Prosegue l'appuntamento in prime time con Doc - Nelle tue mani, la fortunata fiction con protagonista Luca Argentero di cui giovedì 29 ottobre andrà in onda una nuova puntata in prima tv assoluta. Le anticipazioni rivelano che, a differenza di quanto è accaduto nel corso di queste settimane, il prossimo giovedì sera sarà trasmesso un singolo episodio della Serie TV dal titolo Egoismi. Andrea scaverà ancora nel passato, mentre Agnese dovrà fare i conti con la gelosia. L'appuntamento come sempre è in programma a partire dalle ore 21.25 circa.

Doc - Nelle tue mani, anticipazioni del 29 ottobre: episodio 'Egoismi'

Nel dettaglio, in questo nuovo appuntamento con la fiction in programma il prossimo giovedì 29 ottobre, assisteremo all'arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un'attrice simpatica e anche affascinante. Peccato, però, che la sua presenza non migliorerà affatto la simpatia della sorella. L'arrivo dell'attrice, infatti, finirà per rendere la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa con tutti e in questo modo non farà altro che peggiorare la sua posizione.

Giulia e Andrea sempre più vicini, Agnese è gelosa: spoiler Doc - Nelle tue mani del 29/10

Occhi puntati anche su Andrea Fanti che continuerà ad indagare sul suo passato.

Il medico non si arrenderà, desideroso di portare a galla la verità su cosa sia successo in quella drammatica sera dell'incidente dove ha perso la memoria.

E poi, ancora, gli spoiler di questo nuovo attesissimo episodio di Doc - Nelle tue mani rivelano che tra Giulia e Andrea si verrà a creare un gran bel feeling.

Tra i due c'è un'ottima intesa che non passerà affatto inosservata e che porterà i due a trascorrere molto tempo insieme.

Proprio per questo motivo, Agnese comincerà a rendersi conto di essere gelosa della situazione che si è venuta a creare tra Andrea e Giulia. La donna, con il passare del tempo, non riuscirà a nascondere il sentimento di gelosia e lo esternerà senza esitazioni.

Dal 29 ottobre cambia la programmazione di Doc - Nelle tue mani su Rai 1

Il prossimo giovedì, quindi, gli spettatori di Doc - Nelle tue mani dovranno accontentarsi della messa in onda di un singolo episodio della serie tv che, dalle 22,45 in poi lascerà spazio al nuovo programma di Amadeus dal titolo 'AmaSanremo', dedicato alle selezioni per gli artisti Giovani del prossimo Festival di Sanremo in programma a marzo sulla rete ammiraglia Rai.

Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi trasmessi in queste settimane e quelli andati in onda a marzo su Rai 1, c'è la possibilità di riguardarli in streaming online sul sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.