Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer- Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno su Canale 5, Can e Sanem attraverseranno un'altra crisi a causa di Yigit e dei preparativi del matrimonio di Leyla ed Emre. Inoltre Can ferirà Yigit dopo che quest'ultimo lo accuserà ingiustamente di aver bruciato il diario di Sanem. Quest'ultima crederà alla versione dell'editore e sembrerà lasciare il fotografo.

Can sarà geloso di Yigit

Nelle puntate che presto arriveranno in Italia, Sanem e Can dovranno organizzare la cerimonia per il matrimonio di Leyla ed Emre.

I due però saranno sotto pressione mentre ultimeranno i preparativi e così non faranno altro che litigare. Nel frattempo Yigit convincerà Sanem a concentrarsi sul suo romanzo in modo tale da rispettare gli accordi editoriali. Can sarà molto geloso di Yigit e vorrà scoprire ulteriori informazioni su di lui.

Nel giorno del matrimonio di Leyla ed Emre tornerà una calma apparente tra Sanem e Can, ma poi quest'ultimo troverà il libro con la dedica di Yigit e scoprirà che l'editore non ha nessuno contatto editoriale con gli Stati Uniti. Il Divit deciderà quindi di smascherare l'uomo che però mostrerà le prove del contratto alla scrittrice.

Sanem vuole pubblicare la sua storia d'amore con Can

Can allora dovrà farsi perdonare da Sanem e quindi le organizzerà una giornata rilassante, ma la Aydin scoprirà che il suo fidanzato avrà contattato un altro editore per allontanarla da Yigit e si arrabbierà non poco con il fotografo.

Nel frattempo la giovane protagonista non avrà più idee per il suo romanzo e così proporrà all'editore di pubblicare il suo diario contenente la storia d'amore tra lei e Can. Yigit sarà d'accordo con questa idea della ragazza, ma prima dovrà chiedere il consenso al Divit.

Poco dopo Sanem regalerà il suo diario a Can nella speranza che lui accetti di farglielo pubblicare.

L'uomo deciderà di andare nel suo chalet in montagna per leggerlo, ma Yigit dirà alla ragazza che mancheranno solo poche ore alla scadenza.

Yigit metterà Sanem contro Can

Successivamente Sanem e l'editore andranno da Can e Yigit dirà alla ragazza di rimanere in macchina mentre lui andrà a convincere Can a darle il consenso per la pubblicazione.

L'editore però lancerà il diario di Sanem tra le fiamme e quando sopraggiungerà Can lo accuserà di aver bruciato l'opera della Aydin. Intanto la ragazza, spaventata dalle urla, uscirà dalla macchina e ascolterà le accuse di Yigit rivolte a Can. Quest'ultimo sarà furioso per le menzogne dell'editore e così lo spingerà in maniera molto violenta, facendolo cadere e perdere i sensi.

A quel punto l'editore verrà trasportato in ospedale e Sanem sarà distrutta dalla notizia che l'uomo potrebbe rimanere paralizzato. Proprio per questo motivo la ragazza litigherà con Can, in quanto non crederà alla sua innocenza e sembrerà dire al fotografo di uscire per sempre dalla sua vita.