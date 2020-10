Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 17 al 23 ottobre su Rete 4, rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti Franzi. Sotto sotto il cuore della ragazza continuerà a battere per Tim, di cui è ancora innamorata. Peccato però che lui sia ufficialmente "uccel di bosco" e ormai sposato ufficialmente con Nadja, così Franzi deciderà di lasciarsi andare e di flirtare un po con Steffen, che si prenderà una bella cotta per lei.

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate dal 17 al 23 ottobre

Il giovane Steffen infatti, con il passare dei giorni, mostrerà un interesse sempre più vivo e forte nei confronti di Franzi e proverà in tutti i modi a conquistare il suo cuore.

Gesti che verranno apprezzati dalla ragazza, che cercherà di lasciarsi il passato alle spalle e di voltare definitivamente pagina.

Intanto Tim, che in questi nuovi episodi della soap opera fingerà di essere il gemello Boris, osserverà questo flirt in corso da lontano, ma anche con un brivido di gelosia nei confronti del suo rivale in amore. Le avance di Steffen nei confronti di Franzi non passeranno affatto inosservate e Tim, che in fondo è ancora innamorato di lei, non potrà fare altro che assistere in silenzio a questo "spettacolo", dato che non può fare nulla per impedirlo.

Tim ha dei sospetti su Steffen per l'aggressione a Dirk

Come se non bastasse, in questo preciso momento della vita, Tim ha anche altri problemi per la testa, che deve cercare di risolvere al più presto.

Primo fra tutti dovrà dimostrarsi innocente in merito alla questione del ferimento di Dirk.

Fuorviato dal fatto che il suo rivale odi profondamente suo padre, Tim arriverà addirittura a pensare che sia stato proprio lui a dare quel terribile colpo in testa a Dirk e per questo motivo deciderà d'indagare a fondo.

Nel frattempo il giovane Steffen continuerà la sua missione che prevede di conquistare il cuore di Franzi e forse riuscirà a trovare la chiave giusta.

Steffen spiazza Franzi con una proposta speciale: anticipazioni Tempesta d'amore 17-23 ottobre

Poiché entrerà ben presto in possesso di una ingente somma di denaro e visto che Franzi gli ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di riuscire a produrre un sidro speciale, il giovane si offrirà di finanziarla e quindi di aiutarla a concretizzare le sue aspettative.

In un primo momento Franzi deciderà di rifiutare la proposta, poi però avrà un ripensamento: del resto il ragazzo è molto carino e disponibile nei suoi confronti e soprattutto gli ispirerà tanta fiducia al punto da accettare.