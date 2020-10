Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. Le prossime puntate che provengono dalla Turchia, riveleranno che Sanem troverà una lettera d’amore ma non sarà di Can Divit, ma di Yigit. Quest'ultimo si troverà in trappola, quando Sanem scoprirà i suoi reali sentimenti e deciderà di dire una bugia alla scrittrice. Il giovane si salverà in extremis dicendole che quelle dolci parole sono rivolte soltanto a Deren.

Anticipazioni Turche di Daydreamer: Sanem discuterà con Can

Sanem Aydin dopo aver deciso di lasciare l'agenzia pubblicitaria del ragazzo, deciderà di occupare tutto il suo tempo nella scrittura per lavorare nella casa editrice di Yigit.

Can sarà sempre molto più diffidente nei confronti di quest'ultimo, e capirà anche che il fratello di Polen sarà interessato alla sua ragazza Sanem. Ma quest'ultima deciderà di minimizzare e accuserà il fidanzato di essere troppo protettivo e geloso nei suoi confronti. Ma Sanem si sentirà molto infastidita dalle continue intromissioni e gelosie di Can e per questo motivo deciderà di dare un ultimatum al suo promesso sposo. La giovane scrittrice è sempre più convinta che Yigit sia interessato a lei soltanto per il suo modo di scrivere, ma queste convinzioni andranno completamente in frantumi quando scoprirà una lettera d'amore.

DayDreamer - Le ali del sogno spoiler: Sanem sarà sconvolta da una lettera d’amore

Nelle trame tratte dalle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, Sanem verrà incaricata dal suo nuovo datore di lavoro di trovare dei documenti per alcuni progetti. Aydin mentre metterà mano agli archivi dell'azienda, troverà una lettera d’amore molto romantica e penserà subito che sia per lei.

La giovane scrittrice ripenserà a tutti gli attacchi di gelosia del suo fidanzato Can e penserà che il suo futuro in questa nuova casa editrice sia per sempre compromesso. Tuttavia, mentre la Aydin farà queste riflessioni, Yigit entrerà nello studio e troverà Sanem sconvolta con la lettera d'amore in mano.

DayDreamer spoiler: Yigit ingannerà la scrittrice Sanem

Yigit troverà Sanem con la lettera in mano e deciderà di mentire alla scrittrice, dicendole che queste parole sono indirizzate a Deren. La ragazza di Can si sentirà sollevata da questa finta dichiarazione, sarà contenta e deciderà di abbracciare Yigit. Ma mentre i due si abbracceranno, nello studio della casa editrice entrerà Can e rimarrà completamente basito. Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno bisognerà attendere le prossime settimane.