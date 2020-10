Dopo la discussione tra Guenda ed Enock all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Mario Balotelli sembra avere il dente avvelenato nei confronti delle "Rutas". Il calciatore, infatti, si è sentito di commentare la vicenda di Maria Teresa Ruta venuta fuori durante la puntata del 26 ottobre. Secondo il pensiero di Mario, la madre di Guenda avrebbe sbagliato a rendere pubbliche le questioni irrisolte tra lei e il suo ex marito Amedeo Goria.

Mario Balotelli esprime la sua opinione su Twitter

Durante i giorni scorsi c'è stata una forte lite tra Guenda ed Enock e il tutto è partito dalla frase volgare pronunciata da Mario nei confronti di Dayane.

Durante la puntata andata in onda il 26 ottobre, Alfonso ha tirato fuori la questione e ha accusato Enock di essere stato un po' troppo aggressivo nei confronti di Guenda. Sembra che le parole di Signorini non siano piaciute a Balotelli, il quale ha scritto un post su Twitter per commentare alcuni particolari della puntata. Ricordiamo, infatti, che Maria Teresa Ruta si è scagliata contro il suo ex marito Amedeo Goria in difesa di Guenda. L'uomo aveva accusato sua figlia di essere bipolare e queste parole non sono piaciute per niente alla sua ex moglie. A quel punto, Mario ha commentato l'accaduto affermando che quando Enock alza la voce viene subito etichettato come aggressivo, mentre se lo fa qualcun altro questo non avviene.

Afferma Balotelli, inoltre, che lui e suo fratello sono stati educati a tenere per sé i loro problemi familiari e conclude dicendo: 'Tutti predicano bene e razzolano male'.

Dayane riferendosi alle parole di Mario: 'Non avevo capito'

Durante la puntata del 26 ottobre si è parlato nuovamente delle parole volgari che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane.

Signorini ha cercato di far luce sia sulla reazione di Dayane che sulla discussione tra Guenda ed Enock. Alfonso ha chiesto a Goria se il suo tirar fuori l'argomento il giorno prima della diretta fosse in realtà una strategia. La figlia di Maria Teresa Ruta si è difesa affermando che c'è stato un ritardo nella sua reazione poiché pensava che gli animi si fossero calmati e si potesse quindi parlare di una questione così delicata.

Signorini, inoltre, ci tiene a sapere il parere di Dayane, poiché l'accusa di non aver avuto alcuna reazione nonostante le parole forti di Mario. Mello spiega il suo punto di vista e afferma di non aver capito bene quello che Balotelli le aveva detto. Inoltre, Dayane ha affermato che Guenda abbia introdotto l'argomento solo per mettere in cattiva luce Enock. Dal suo canto, il fratello di Mario ha chiesto scusa in diretta per le parole pronunciate da Balotelli.