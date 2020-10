Nuovo appuntamento per i fan di Beautiful mercoledì 28 ottobre. Su Canale 5, le vicende riprenderanno dal momento in cui Thomas sarà ancora privo di conoscenza in ospedale. In attesa che i medici accertino le sue condizioni, Brooke si ritroverà a respingere le accuse del marito, mentre la notizia della caduta di Thomas dalla scogliera arriverà anche a Bill Spencer. Il magnate insieme a Katie, Justin e Wyatt non tarderà a scoprire che Brooke potrebbe aver provocato accidentalmente la caduta del ragazzo.

Beautiful, anticipazioni: Ridge accusa Brooke di aver spinto Thomas

Anche la prossima puntata di Beautiful lascerà con il fiato sospeso i telespettatori, in attesa di scoprire quali siano le condizioni di salute di Thomas.

Forrester jr sarà ancora incosciente e i medici attenderanno l'esito degli esami diagnostici per escludere eventuali fratture o grossi traumi. La situazione rimarrà comunque grave, mentre Ridge e Brooke discuteranno su quanto accaduto. Lo stilista ha assistito alla tragica scena e ha visto la moglie dare una spinta a Thomas. Proprio Ridge non tarderà ad accusare la moglie, sostenendo che Brooke abbia voluto uccidere il figlio.

Beautiful, puntata 28 ottobre: Bill non crede alla colpevolezza di Brooke

La notizia della caduta dalla scogliera di Thomas giungerà anche a Bill, Justin, Katie e Wyatt che, come prevedibile, rimarranno sconcertati. I quattro cominceranno a fare congetture sulla dinamica dell'incidente e non tarderanno a scoprire che Brooke potrebbe essere coinvolta in quanto accaduto.

Tutti e quattro comunque, non crederanno affatto alla colpevolezza di Brooke o che la donna abbia intenzionalmente spinto il figliastro. Dalle anticipazioni inoltre, si verrà a sapere che le condizioni di Thomas non miglioreranno ancora.

Beautiful, spoiler: Ridge vuole capire se Brooke è responsabile della caduta di Thomas

In attesa che i medici diano buone notizie su Thomas, le anticipazioni del 28 ottobre vedranno Ridge cercare di trovare risposta ai suoi dubbi, in merito a quanto dichiarato da Brooke sulla dinamica dell'incidente.

Come noto, Logan ha sostenuto di essere intervenuta solo perché credeva che la figlia fosse in pericolo. Per fare chiarezza dunque, Ridge cercherà un confronto con Hope, alla quale chiederà se realmente Thomas la stesse minacciando. La ragazza ammetterà di non essersi mai sentita realmente in pericolo, smentendo di fatto le dichiarazioni della madre. Hope inoltre, confesserà a Ridge che Thomas voleva solo chiederle scusa per l'incubo che le aveva fatto vivere nascondendole la verità su Beth. Come reagirà Ridge a tali rivelazioni? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.