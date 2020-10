Al Grande Fratello Vip 5 si respira un'aria di tensione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il 30enne dopo essere venuto a conoscenza che la showgirl ha uno spasimante fuori dal reality show è rimasto deluso. Dal canto suo la 40enne è stata protagonista di uno sfogo con Andrea Zelletta. A detta della gieffina, Pierpaolo anziché farle mille domande avrebbe dovuto consolarla per la nomination.

La versione della gieffina

Al termine dell'undicesima puntata del reality show, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un confronto. Il 30enne ha chiesto alla sua coinquilina se avesse qualcuno fuori.

Dal canto suo la showgirl ha ammesso di avere qualcuno che la pensa. Poi, ha precisato: "Sono single, ma non vuole dire che voglio fare una storia con te nella casa".

Quando i toni tra i due coinquilini si sono infiammati, Gregoraci ha mandato a quel paese Pierpaolo. Successivamente la gieffina si è confidata con Andrea Zelletta. Elisabetta ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento avuto da Petrelli: "Mi aspettavo che mi abbracciasse". Insomma, la 40enne ha confidato che Pierpaolo avrebbe dovuto consolarla per la nomination ricevuta. Secondo Elisabetta sarebbe stato un modo per dimostrarle che non voleva perderla.

Nel corso del suo sfogo, Gregoraci ha chiosato: "Non posso dirgli delle cose mie private perché non mi tutelerebbe".

Poi, la gieffina ha aggiunto rivolgendosi a Pierpaolo: "Non è intelligente sotto quel punto di vista". La 40enne è apparsa infastidita per essere passata per quella che illude le persone. Infine, Elisabetta Gregoraci è tornata a ribadire che i colpetti sul cuore sono rivolti ai suoi amici e non a una persona in particolare.

La reazione di Pierpaolo

Pierpaolo Petrelli dopo il confronto con Elisabetta Gregoraci è scoppiato in lacrime nella sauna. Il giovane parlando con Massimiliano Morra ha fatto riferimento al gesto della sua coinquilina: "Se non avessi visto avrei continuato, ma così no". Pierpaolo ha confidato di essere scioccato ed ha ammesso di volere tirare un freno a mano: "Non me l'aspettavo ti dico la verità".

Successivamente Pierpaolo ha intrapreso il discorso anche con Tommaso Zorzi, dopo che quest'ultimo lo ha invitato a chiarire con la showgirl. Petrelli ha sostenuto che Elisabetta sarebbe dovuta essere chiara fin dal primo istante: "Dimmi subito di no, io non devo chiedere l'elemosina a nessuno". Il 30enne ha confidato a Tommaso di avere i brividi, perché non si aspettava una cosa del genere. Pierpaolo ha sottolineato di esserci rimasto male anche perché le dediche aeree ricevute era dello spasimante.

Infine, il gieffino ha ammesso di essersi sentito uno zerbino: "Ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi".