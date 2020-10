La querelle tra Fabrizio Corona e Nina Moric continua a tenere banco. In queste ore, la modella croata ha postato su Instagram il video di una videochiamata avuta con il figlio Carlos. Nel corso della telefonata il 18enne si è scagliato contro suo padre, dichiarando che non ha il Coronavirus. Nina Moric invece, ha invitato suo figlio a lasciare l'abitazione del padre.

La versione di Carlos

Qualche ora fa, Nina Moric ha pubblicato sul proprio account una videochiamata intercorsa tra lei e suo figlio Carlos. Il 18enne, senza peli sulla lingua, ha affermato: "Mio padre non ha il Coronavirus". Il giovane ha sostenuto come Fabrizio Corona abbia strumentalizzato la vicenda per screditare la sua ex moglie.

Successivamente Carlos ha dichiarato di tornare da suo padre per pietà, dicendosi perfettamente consapevole del fatto che l'ex re dei paparazzi non cambierà mai.

Carlos, che ha appena 18 anni, ha confidato di non essere interessato a diventare ricco o famoso, di non volere indossare delle magliette particolari e di non volersi scolpire il fisico andando in palestra. Il desiderio espresso dal ragazzo è unico: "Voglio andare in un altro paese dove non mi conosce nessuno". Carlos vorrebbe dunque lasciare l'Italia, rivolgendosi al padre ad un certo punto della telefonata ha anche detto: "Vergognati, sei uno schifo di padre".

Lo sfogo della Moric

Dopo avere ascoltato le dichiarazioni di suo figlio Carlos, Nina Moric ha sbottato.

La donna rivolgendosi al suo ex marito ha affermato: "Carlos ha rivelato tutto, tutta la bugia sul Coronavirus che non hai, tutte le bugie che hai detto su di me". La 44enne ha accusato Fabrizio Corona di averle rovinato la vita, di averle portato via dei soldi, di averle tolto la dignità e la salute.

Poi, ha aggiunto: "Sei una vergogna per tuo figlio".

A detta della Moric, l'ex re dei paparazzi avrebbe anche minacciato e picchiato Carlos: "Si è vero, papà mi ha picchiato e minacciato ma io combatterò sempre contro di lui finchè lui non cambia anche se so che non accadrà mai". La modella ha precisato di avere pubblicato la videochiamata per farla diventare virale.

Nina ha ammesso di avere un intento: "L'Italia deve sapere il verme che sei". Successivamente la donna ha invitato l'ex re dei paparazzi ad andare a piangere e parlare male di lei nei salotti di Barbara D'Urso.

Infine, Nina Moric ha fatto un appello a suo figlio: "Carlos, esci da quella casa e se non ti fa uscire chiama la polizia".