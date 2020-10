Durante la colazione del 4 ottobre, la contessa Patrizia De Blanck avrebbe utilizzato termini poco consoni all'interno della casa. La donna, infatti, avrebbe esordito con l'espressione 'Ho la voce da gay, da f****o', riferendosi al fatto di avere una voce rauca. La della contessa non è sfuggita agli altri concorrenti e, in particolare, a Tommaso Zorzi, il quale lo ha subito fatto notare alle telecamere.

La frase di Patrizia De Blanck e la reazione di Zorzi

Sembra che Patrizia De Blanck abbia utilizzato un'espressione poco consona pronunciata la mattina del 4 ottobre. Durante la colazione, infatti, erano presenti al tavolo la contessa, Pierpaolo ed Enoch.

Mentre si chiacchierava del più e del meno, Patrizia De Blanck ha affermato: "Stamattina ho la voce da gay, da f****o" e si è schiarita la voce rauca. Gli altri concorrenti sono restati colpiti da questa affermazione e, in particolare, Tommaso Zorzi ha tentato di sottolineare quanto accaduto. L'influencer, mentre era intento a lavare i piatti, si è girato subito dicendo: "Cosa ha detto? Che parola ha usato" e Pierpaolo ha risposto "Quella". A quel punto, Tommaso si è rivolto direttamente alle telecamere in modo nervoso ed ha chiesto: "Avete sentito cosa ha detto?". Poi, riferendosi alla De Blanck, l'influencer ha esordito con "Patrizia, non si dice". Sul web si è già diffusa la notizia e i telespettatori sono curiosi di sapere se ci saranno conseguenze per la contessa.

Le squalifiche del Grande Fratello Vip 5

L'edizione del Grande Fratello Vip 5 sicuramente non si è fatta mancare le squalifiche. Nonostante il gioco sia solo all'inizio, il programma ha già visto l'eliminazione di due concorrenti per l'utilizzo di termini poco consoni. In primo luogo, Fausto Leali è stato squalificato durante le prime puntate del reality per aver utilizzato dei termini razzisti nei confronti di Enoch, fratello di Mario Balotelli.

Il giovane lo ha subito perdonato in diretta, ma le conseguenze sono state comunque inevitabili.

Lo scorso venerdì 2 ottobre, invece, Denis Dosio è stato squalificato per aver bestemmiato durante una chiacchierata con i suoi compagni. Nonostante fosse chiaro che il giovane utilizzasse quel termine per lo più come intercalare, la produzione ha deciso di mantenere comunque la sua rigidità e di squalificarlo.

Le parole della contessa De Blanck utilizzate la mattina del 4 ottobre le potrebbero costare la sua permanenza all'interno del Grande Fratello Vip? Per adesso, la produzione del Grande Fratello Vip non si è espressa riguardo l'accaduto, per cui non è ancora chiaro se ci saranno delle conseguenze o meno per quanto successo.