Cresce l'attesa per Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera di Rai 1 di cui, da lunedì 12 ottobre, andranno in onda i nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le prime anticipazioni rivelano che si partirà subito con un salto temporale, ma ci saranno anche delle new entry nel cast, come, ad esempio, la presenza della giovane attrice Grace Ambrose che in questi giorni ha fatto il suo ingresso sul set testimoniato da alcuni scatti apparsi sul web.

Parte Il Paradiso delle signore 5: dal 12 ottobre la nuova serie in tv

Il produttore della soap Giannandrea Pecorelli, in una recente intervista rilasciata al 'Fatto Quotidiano', ha fatto sapere che la quinta serie comincerà con un salto temporale di diversi mesi che verrà annunciato ai telespettatori attraverso un cartello che passerà in sovra-impressione durante la prima puntata.

Il motivo di questa scelta ha a che fare con lo stop delle riprese della serie tv a causa del Covid-19 e la messa in onda delle repliche su Rai 1, che hanno sfasato l'asse temporale del racconto. E così, per ricompattare tutto, dal 12 ottobre la trama della soap riprenderà a partire dal 12 ottobre 1962. In questo modo si manterrà coerente l'asse narrativo e le puntate di Natale e Pasqua coincideranno con la realtà, proprio come è già successo nelle stagioni precedenti.

Nel cast de Il Paradiso delle signore 5 arriva Grace Ambrose

Sempre Pecorelli ha annunciato che ci saranno diverse new entry in questa nuova serie e una di queste sarà la bellissima Grace Ambrose, come testimoniato da una foto del set postata da Pietro Genuardi.

La Ambrose è stata infatti immortalata in compagnia delle attrici che vestono i panni delle 'veneri' nel cast de Il Paradiso delle signore 5 e quindi non si esclude che possa essere la sostituta di Angela nelle nuove puntate, visto che la ragazza ha scelto di abbandonare definitivamente il suo ruolo per seguire il figlio in Australia.

Il ritorno della contessa Adelaide nel cast de Il Paradiso delle signore 5

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che, dopo il salto temporale, ci sarà il gradito ritorno in scena in pianta stabile della contessa Adelaide, che finalmente ritornerà dagli Stati Uniti d'America e riprenderà in mano le redini della sua vita.

Al suo fianco, come sempre, ci sarà Umberto Guarnieri che l'ha salvata ancora una volta portandola via dal perfido e astuto Achille Ravasi. Umberto, del resto, non ha mai dimenticato del tutto la contessa e in questi nuovi episodi della soap opera proverà di nuovo a conquistarla. Riuscirà nel suo intento?