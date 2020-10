La settima puntata del GF Vip ha lasciato degli strascichi nei concorrenti: tra Dayane e Francesco, ad esempio, è calato un improvviso gelo dopo che lei ha fatto intendere che Oppini le avrebbe manifestato interesse con un gesto segreto. Stefania Orlando ha commentato la modella e il suo atteggiamento troppo leggero nei confronti di un uomo impegnato: la presentatrice ha sostenuto che la giovane non sarebbe una donna solidale con le altre donne.

Oppini puntualizza che ama la sua fidanzata

La scelta di Dayane Mello di rendere pubblico un gesto che Oppini ha fatto nei suoi confronti lontano dalle telecamere (un bigliettino sul quale c'era scritto "ne riparliamo fuori, ti voglio bene"), ha fatto storcere il naso a più di qualcuno nella casa del GF Vip.

Francesco, per esempio, ha subito puntualizzato che da parte sua non c'è mai stato nessun avvicinamento equivoco verso Dayane perché lui è innamorato di Cristina e non la tradirebbe per nulla al mondo.

"Per me quel tvb è stato come una pacca sulla spalla, come un dirle che ci sono e si può fidare. Non c'è stato nessun passo da parte mia", ha precisato il figlio di Alba Parietti nelle scorse ore.

Il fatto che la modella abbia frainteso la sua carineria con una manifestazione d'interesse, ha spinto il ragazzo ad allontanarsi un po' da lei dopo averle ribadito che prova soltanto un sentimento d'amicizia nei suoi confronti.

Il parere di Stefania Orlando su Dayane al GF Vip

Francesco si è ritrovato a parlare a Stefania del rapporto con Dayane, Orlando non si è tirata indietro dall'esprimere un parere piuttosto deciso sulla ragazza.

"Lei è una persona che non si fa scrupoli, è una donna che non è amica delle donne", ha affermato Orlando nella casa del GF Vip sulla brasiliana che nei giorni precedenti si è avvicinata pericolosamente all'impegnato Oppini.

La presentatrice, inoltre, ha aggiunto che lei non ci proverebbe mai con un uomo fidanzato, neppure se in lei iniziasse a crescere un interesse; il fatto che Mello non abbia dato alcun peso alla relazione tra il figlio di Alba Parietti e Cristina, alla concorrente del reality non è piaciuto per niente.

GF Vip: Dayane ignora gli attacchi dell'ex Stefano

Altre parole poco carine delle quali Mello per ora non è a conoscenza oltre a quelle di Stefania, sono quelle che le hanno rivolto due persone a lei molto vicine.

Stefano Sala e la moglie Dasha hanno pubblicato video e Instagram stories per replicare a quello che Dayane ha detto sul loro conto nella casa più spiata d'Italia.

Il modello ha smentito l'ex compagna che l'ha descritto come un padre autorevole e poco morbido con la loro bambina Sofia: "Lei non c'è mai, nostra figlia sta benissimo grazie a me e ai miei genitori".

L'indossatrice ucraina, poi, si è espressa contro la gieffina quando l'ha descritta come una mamma assente che preferisce andarsene in vacanza anziché lavorare: "Lei è bugiarda, instabile e irresponsabile".

Nel corso dell'ultima diretta del reality che è andata in onda il 5 ottobre, Alfonso Signorini non ha fatto alcun accenno a questa situazione, ma ha preferito concentrarsi sulle voci di flirt che sono circolate sulla brasiliana e Francesco Oppini.

La ragazza, comunque, da quando è iniziato il reality ha ricevuto un "due di picche" prima da Mario Balotelli (sul quale aveva detto che ogni volta che lo vede le batte forte il cuore) e poi dal figlio di Alba Parietti, che ha ribadito più volte che ama la sua fidanzata e per Dayane prova soltanto affetto.

Chissà che da qui alla fine del Grande Fratello la bella Mello non scopra un interesse per qualche altro "vippone".