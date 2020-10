Per Il Paradiso delle Signore, il 12 ottobre parte la quinta stagione con molte novità. Innanzitutto ci sarà un salto temporale di quattro mesi che porterà la soap a riallinearsi con le date in cui le puntate andranno in onda. I telespettatori, in questo modo, potranno assistere alle storie ambientate all'ottobre del 1961. Nella puntata di lunedì, ci sarà il ritorno di Agnese e Maria a Milano mentre Gabriella preparerà il suo fidanzamento con Cosimo. Adelaide si farà aiutare da Federico per il suo discorso al Circolo.

Nella puntata di lunedì 12 ottobre, Agnese tornerà dalla Sicilia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì, 12 ottobre, raccontano che i personaggi saranno tesi per diversi motivi.

Gabriella sarà in ansia per l'imminente fidanzamento con Cosimo. La giovane stilista dovrà organizzare la festa e non sarà per niente tranquilla. Al grande magazzino, le cose non saranno più serene, perché in assenza di Vittorio, Luciano dovrà occuparsi della nuova collezione che sta per arrivare. Nel frattempo, Marta e Vittorio vivranno le loro ultime ore di vacanza a New York per la luna di miele, prima del ritorno a Milano. A casa Guarnieri, Adelaide sarà preoccupata per le votazioni di presidenza al Circolo e Umberto le starà vicino, tranquillizzandola.

Secondo le anticipazioni, Marta e Vittorio vivranno gli ultimi momenti di relax a New York

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 ottobre rivelano che, nella puntata che andrà in onda lunedì, il commendatore darà un consiglio a sua cognata.

Umberto suggerirà ad Adelaide di chiedere a Federico di scrivere il discorso per la rielezione. Nel frattempo, finiranno anche le ferie per Agnese che sarà di ritorno a Milano con Maria. La donna sarà accolta nella grande città da suo figlio Salvatore e suo nipote Rocco che le faranno sentire tutto il loro affetto.

La signora Amato rinnoverà i suoi sentimenti per Armando che prima della partenza si era dichiarato a lei.

Per la quinta stagione si prevede un salto temporale di 4 mesi

La soap Il Paradiso delle signore riparte per regalare ai telespettatori dei "colpi di scena clamorosi", così come annunciato da Giannandrea Pecorelli, il capo di Aurora Film.

La messa in onda sulla rete ammiraglia resterà sempre alle 15:55 dal lunedì al venerdì. Nella nuova stagione non ci saranno Riccardo e Nicoletta, partiti per Parigi dopo essersi ritrovati. Il personaggio di Ludovica Brancia, invece, resterà, anche se le anticipazioni non hanno ancora chiarito come si evolverà la sua storia dopo la rottura con Guarnieri. La ragazza è sempre stata innamorata di Riccardo, ma dopo la sua uscita dalle scene dovrà ricominciare una nuova vita.