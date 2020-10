Tramite i loro profili Instagram, Stefano Sala e la moglie Dasha si sono scagliati duramente contro una concorrente del GF Vip che conoscono benissimo. Il modello, in particolare, ha voluto difendersi dalle parole poco carine che la ex ha detto sul suo conto nella casa; l'ucraina, invece, ha giudicato Dayane come madre e l'ha descritta come una persona bugiarda e instabile.

Dayane presa di mira dall'ex mentre è al GF Vip

I rapporti tra gli ex Stefano e Dayane, sembra siano tutt'altro che idilliaci: questo si evince dal duro sfogo che ha avuto il ragazzo sui social network nelle scorse ore, lo stesso che ha coinvolto anche la sua attuale moglie Dasha.

Dopo aver sentito la Mello descriverlo come un uomo poco affidabile e un padre autorevole con Sofia, Sala ha deciso di usare Instagram per difendersi e contrattaccare.

"I bimbi sono qui e stanno benissimo grazie a me e ai miei genitori. Ma perché lei al GF Vip non parla di queste cose con Tommaso e Pierpaolo che sono miei amici e conoscono bene la nostra situazione passata? Sono sicuro che Zorzi le farebbe un c... così".

Il bel modello è apparso piuttosto indispettito dalle cose che la brasiliana sta dicendo sul suo conto nel reality, lo stesso al quale lui ha partecipato qualche anno fa senza che Dayane fosse mai tirata in ballo con affermazioni negative o che la mettessero in cattiva luce agli occhi del pubblico.

Dasha durissima con la concorrente del GF Vip: 'Non è mai presente con Sofia'

Le parole di Sala nei confronti di Dayane sono "al miele" rispetto a quelle che ha scritto Dasha su Instagram poco dopo.

Per difendere il marito, la modella ha fatto sapere: "È un padre bravissimo. Lei ha tirato fuori tutta la sua cattiveria.

Come può insegnare a fare la mamma se lei non è mai presente? Per non parlare di come si comporta con le bimbe. Mi spiace, ma il 90% delle cose che dice sono bugie".

La bella ucraina si è sfogata con un lungo messaggio nelle sue Stories, lo stesso che hanno riportato alcuni siti di Gossip a poche ore dalla settima puntata del GF Vip.

"Tutto ha un limite. Dayane che nella casa parla male di me, di Stefano e dei suoi genitori, è una bugiarda. Lei è una brava mamma? Non c'è mai, quando dice che va a lavorare in realtà è una scusa per andare in vacanza", ha aggiunto l'indossatrice in risposta alle frecciatine che la Mello ha lanciato dalla casa più spiata d'Italia.

"Lei è una persona instabile e irresponsabile, il suo comportamento ha scioccato spesso tutti noi", ha detto ancora Dasha sui social network.

Possibile replica di Dayane stasera al GF Vip

La moglie di Sala ha anche raccontato che Dayane avrebbe provato a diventare sua amica per finta, ma lei si sarebbe accorta di che persona è in tempo.

"Parla sempre male di tutti ma in faccia ti sorride", ha fatto sapere l'ucraina tramite il suo profilo Instagram.

Insomma, la Mello è stata bersagliata dalla coppia di modelli con dichiarazioni forti sia sulla sua personalità che sul suo ruolo di madre: Stefano e Dasha concordano nel sostenere che la brasiliana sia assente con la figlia Sofia e che preferirebbe andare a rilassarsi in vacanza piuttosto che stare con lei.

Come è già accaduto in passato con Elisabetta Gregoraci, è molto probabile che stasera Alfonso Signorini informi Dayane di quello che è stato detto sul suo conto dall'ex compagno e da sua moglie, dandole la possibilità di replicare.

Lunedì 5 ottobre, infatti, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip che, stando alle anticipazioni che circolano sul web, si preannuncia imperdibile: tra i tanti argomenti che dovrebbero essere affrontati, spicca la verità che Adua Del Vesco ha deciso di raccontare dopo aver mentito in diretta venerdì scorso.