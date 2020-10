Serena Enardu è stata una grande protagonista dell'edizione del Grande Fratello Vip dell'anno scorso, insieme al fidanzato Pago. L'ex concorrente di Temptation Island è destinata a essere al centro dell'attenzione anche quest'anno, dopo aver querelato Tommaso Zorzi.

GF Vip, Serena Enardu: 'Tommaso Zorzi mi ha diffamato'

Serena Enardu, ospitata da Casa Chi, ha parlato di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi, negli ultimi giorni, ha infatti parlato molto di lei in termini fortemente negativi, soprattutto per via della torta con la svastica che durante i mesi estivi l'aveva fatta finire nell'occhio del ciclone.

Già un mese fa Enardu aveva parlato di Zorzi sostenendo di non accettare che lui le avesse dato della sce.. e che continuasse a vantarsi della sua laurea in Economia. Infatti, a suo dire, Tommaso era al GF Vip nei panni di influencer, proprio come lei durante l'anno precedente.

A queste parole, a cui l'ex gieffina aveva aggiunto che si sarebbe rivolta alle sedi opportune, sono poi seguiti i fatti. Ai microfoni di Casa Chi, Enardu ha spiegato di aver proceduto a querelare Tommaso Zorzi. Lui, appunto, le ha dato della 'sce..' e questo rientrerebbe nel reato di diffamazione, a cui può seguire una querela. L'ex fidanzata di Pago ha ammesso che è stato difficile ottenere l'indirizzo di Tommaso Zorzi e tutti i suoi dati per quelerarlo, ma alla fine ce l'ha fatta.

Serena si è sentita denigrata e diffamata dalle sue parole e dunque non ha potuto fare a meno di procedere per vie legali.

Serena Enardu torna a parlare di Pago

Nello stesso contesto, Enardu è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Serena ha spiegato che non sarebbe mai entrata nel reality show di sua spontanea volontà, e infatti alla fine ha ceduto sotanto per via dell'insistenza della produzione.

Questo però l'ha portata a non sentirsi mai un concorrente a tutti gli effetti, e infatti non è riuscita a stringere un rapporto di amicizia o anche solo cordiale con gli altri concorrenti. L'unica persona che le è stata vicina in quel percorso è stata proprio Antonella Elia.

Serena Enardu non ha perso l'occasione di parlare anche di Pago e ci ha tenuto a sottolineare che non era assolutamente entrata per creare problemi a lui.

L'ex tronista ha anche spiegato che se Pago è uscito prima del previsto, è stato solo per via del fatto che i suoi compagni lo hanno votato e anche da casa hanno fatto in modo che uscisse. Probabilmente, secondo Enardu, ciò è avvenuto perché il pubblico lo ha visto in situazioni e frangenti che non si aspettava. Insomma, molto presto nella casa del GF Vip si potrebbe parlare della querela contro Tommaso Zorzi.