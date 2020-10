Dopo le lacrime versate da Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip per la figlia Sofia, Stefano Sala si è sentito in dovere di dire la sua al settimanale Chi. L'uomo, infatti, ha affermato che la sua ex fidanzata in realtà ''è una madre assente'' e l'ha accusata di aver pianto, in realtà, per le parole di Francesca Pepe. Stefano, inoltre, ha dichiarato che tra loro due non è mai stato vero amore.

Stefano Sala dichiara di non aver mai amato Dayane Mello

Stefano Sala ha raccontato al settimanale Chi la storia d'amore avuta con Dayane Mello [VIDEO], attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Il giovane ha affermato che i due si sono conosciuti sette anni fa e che fin da subito è scattata una forte passione. Dopo due settimane, la modella è rimasta incinta e i due non hanno mai avuto dubbi sulla scelta di tenere la bambina. Il loro rapporto è andato avanti serenamente solo per un anno e, poco dopo, i due hanno iniziato ad avere dei momenti di crisi e lunghi tira e molla. Ad oggi, Stefano è convinto che tra i due non fosse mai stato vero amore e che il rapporto era alimentato solo da una grande passione. Sala afferma, inoltre, di essere stato traumatizzato da quella storia e che sentiva come se loro fossero in realtà due sconosciuti. Oggi, ha sottolienato Stefano, i due hanno l'affidamento congiunto della piccola Sofia, ma la bimba vive a casa sua e si occupa solo lui delle sue spese.

Stefano Sala accusa Dayane di mentire nella casa del Grande Fratello Vip

Durante l'intervista al settimanale Chi, Stefano Sala ha espresso il suo parere sul percorso della sua ex fidanzata nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare, il modello ha esposto il suo pensiero riguardo le lacrime che Dayane ha versato quando non poteva sentire al telefono sua figlia Sofia.

Stefano ha ammesso di non credere ai pianti della Mello all'interno della casa, in quanto la accusa di dire molte bugie. Il modello ha affermato che la sua ex fidanzata è in realtà ''una madre assente'' e che, quando uscirà dalla casa del Gf, avrà molte cose da chiarire con lei per il bene di sua figlia.

Stefano, infatti, ritiene che Sofia non stia vivendo serenamente la permanenza di Dayane all'interno del reality. Riguardo ai pianti della Mello relativi alla mancata chiamata con sua figlia, Sala sostiene che le sue lacrime erano in realtà per gli attacchi di Francesca Pepe. Ricordiamo, infatti, che la giovane ha accusato Dayane di non essere una buona madre e di essere interessata a Francesco Oppini solo per fini strategici. Stefano, infine, ha dichiarato di aver sempre lavorato per poter mantenere sua figlia e che sarebbe pronto ad intervenire se la situazione non dovesse migliorare.