Il Paradiso delle signore parte con la quinta stagione il 12 ottobre su Rai 1, con una settimana ricca di avvenimenti ed emozioni per i protagonisti. Per Gabriella arriverà il momento del fidanzamento con Cosimo anche se ci saranno difficoltà a far combaciare le due famiglie. Roberta e Marcello riusciranno a trovarsi non soltanto come amici e anche Agnese e Armando ormai saranno una coppia. Marta tornerà da New York piena di entusiasmo per la città americana che potrebbe essere la sua nuova idea di futuro. Infine, Luciano sceglierà di seguire il suo cuore e lasciare Silvia.

Marta potrebbe ripartire per New York per realizzarsi lavorativamente

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 12 al 16 ottobre raccontano che tutte le coppie della soap si ritroveranno. Agnese ritornerà dalla Sicilia con Maria e, dopo aver salutato Salvatore e Rocco, rinnoverà i suoi sentimenti per Armando. Nel frattempo, anche Marta e Vittorio torneranno dal viaggio di nozze in America e per la donna sarà tempo di forti cambiamenti. Il dottor Conti si renderà conto dell'entusiasmo di sua moglie per New York e penserà che il suo futuro potrebbe essere oltreoceano. Anche se a malincuore, Vittorio non avrà nessuna intenzione di tarpare le ali alla donna che ama. Qualche giorno dopo il loro ritorno, Marta riceverà una telefonata inaspettata che potrebbe cambiare la sua vita.

Le anticipazioni non svelano ancora se si tratti della sfera personale o lavorativa della donna.

Spoiler Paradiso delle signore: Gabriella e Cosimo si fidanzeranno

Per Gabriella sarà una settimana ricca di emozioni, perché ci saranno i preparativi per la festa di fidanzamento con Cosimo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 ottobre rivelano che Gabriella e Cosimo saranno innamorati e pronti per vivere la propria vita insieme.

I due, però, dovranno superare il grosso ostacolo della differenza sociale. I genitori di Gabriella conosceranno Bergamini e la sua famiglia, ma le cose non andranno come speravano i ragazzi. Il divario tra i parenti dei fidanzati renderà l'incontro disastroso, tanto da mettere a rischio la festa, ma Vittorio interverrà per calmare le acque.

Gli ostacoli tra Gabriella e Cosimo, tuttavia, serviranno a rendere ancora più solido il loro legame.

Nel frattempo, a villa Guarnieri Adelaide sarà tesa per le prossime elezioni che decreteranno la presidenza del Circolo. Sarà ancora lei a ricoprire il prestigioso ruolo dopo la storia con Ravasi? Intanto per le ragazze del Paradiso sarà un tempo di cambiamento. Laura, infatti, resterà senza casa e chiederà a Gabriella e Roberta un alloggio, vista la partenza di Angela per l'Australia.

Federico accetterà con rassegnazione la scelta del padre

Anche per i Cattaneo saranno giorni di forti cambiamento, perché Luciano deciderà di lasciare la sua abitazione e comunicherà la sua scelta a Federico. Il giovane scrittore accetterà ormai con rassegnazione la scelta del padre che lui stesso aveva messo di fronte a un bivio.

Luciano, infatti, sceglierà di stare con Clelia e lasciare sua moglie Silvia. Infine, Roberta e Marcello trascorreranno una serata romantica, ritrovando la complicità, ma l'impeto passionale del ragazzo rovinerà tutto. Più tardi, i due riusciranno comunque a chiarirsi.