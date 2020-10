Grandi sorprese in arrivo per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunata serie tv del pomeriggio di Rai 1. Nei prossimi episodi i telespettatori assisteranno all'uscita di scena di Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu. Per lei arriverà il momento di 'sbarcare il lunario' e intraprendere il sogno americano, sostenuta e appoggiata da suo marito Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Tuttavia quello di Marta non sarà un addio definitivo, visto che l'attrice ritornerà sul set della quinta stagione a partire dal mese di dicembre.

Marta esce di scena da Il Paradiso delle signore 5 ma non è un addio

Nel dettaglio, Marta partirà per l'America dove l'attenderà una nuova sfida professionale che si preannuncia particolarmente stimolante ed entusiasmante per lei. Per un po' di tempo, quindi, non sarà al fianco del suo amato Vittorio ma per fortuna la loro separazione non durerà moltissimo.

Ad annunciarlo è stata proprio la Radulescu sul suo profilo Instagram dove ha tranquillizzato tutti gli appassionati de Il Paradiso delle signore 5, rivelando loro che il suo non è affatto un addio. Semplicemente l'attrice ha scelto di prendersi un momento di stop dalle riprese della soap opera quotidiana ma tornerà di nuovo sul set a partire dal mese di dicembre.

Gloria Radulescu ritorna nel cast del Paradiso delle signore da febbraio

Le nuove puntate che vedranno protagonista Marta, però, dovrebbero andare in onda a partire dal prossimo febbraio 2021. E intanto nel corso delle puntate in cui l'attrice sarà assente accadranno un bel po' di colpi di scena legati al suo amato Vittorio Conti.

Subito dopo la partenza di sua moglie, Vittorio dovrà fare i conti con una notizia a dir poco drammatica che finirà per sconvolgergli la vita. Suo fratello Edoardo è morto in un terribile incidente stradale che, purtroppo, gli è costato la vita. E dopo questa disgrazia, la cognata di Vittorio e i due nipoti, figli del fratello deceduto, torneranno a bussare alla sua porta per chiedergli aiuto.

Vittorio scopre che suo fratello è morto e ritrova i nipoti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5

Vittorio, quindi, accoglierà a Milano Beatrice e i suoi due figli, i giovani Serena e Pietro. Le anticipazioni rivelano che con la ragazzina riuscirà fin dal primo momento ad andare d'accordo ma con Pietro il rapporto sarà decisamente più conflittuale e problematico.

Sta di fatto che l'arrivo inaspettato dei suoi familiari, finirà per sconvolgere la stabilità di Vittorio che dovrà impegnarsi per assicurare loro un futuro in attesa del ritorno della sua amata Marta. Come reagirà la donna di fronte a queste novità? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.