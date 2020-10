Nelle prossime puntate italiane della soap opera Il Segreto verrà svelato un mistero. Entrerà in scena Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet), l’amante francese di Isabel De Los Visos (Silvia Marsò), con cui quest’ultima ha trascorso dei momenti romantici di recente. I fan italiani avranno modo di scoprire, finalmente, come mai c’è così tanto astio tra la marchesa e Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro).

Dagli spoiler spagnoli si evince che emergerà che anni prima l’uomo d’affari e la madre di Tomas e Adolfo avevano un rapporto pacifico, rovinato da un omicidio. Per la precisione, a mettere fine all’amicizia tra Ignacio e Isabel fu Jean Pierre, dopo l’uccisione del marchese De Los Visos.

Il segreto, spoiler: Ignacio in passato si rese conto del vero obiettivo di Jean Pierre

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna e riguardanti ciò che succederà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che i telespettatori scopriranno la ragione per cui Isabel e Ignacio si odiano. Tutto comincerà quando Manuela inizierà a fare delle indagini, per capire cos’è veramente accaduto tra il suo padrone e la marchesa. Successivamente verrà alla luce che in passato Solozabal, quando giunse a Puente Viejo, rimase subito colpito dal fascino di Isabel. Nonostante ciò l’uomo d’affari non rivelò i suoi sentimenti alla marchesa, poiché aveva già intrapreso una tresca clandestina con la madre di Pablo Centeno.

Ignacio quindi scelse di non tradire per la seconda volta la moglie, che intanto si trovava già internata in una struttura psichiatrica.

Nel contempo Isabel era sposata con il marchese Simón Castro, ma dopo l’arrivo in paese di Jean Pierre ci fu una svolta. Quest’ultimo sin da subito fu smascherato da Ignacio, che comprese la sua intenzione di voler derubare i genitori di Tomas e Adolfo: in effetti l’obiettivo dell'uomo era quello di porre fine all’esistenza dei coniugi De Los Visos.

La morte del marchese Simón Castro, il francese accettò la proposta di Ignacio

Nel corso di una notte Isabel fu aggredita dal marito ubriaco e Jean approfittò della situazione, per sbarazzarsi del marchese. Ignacio quando venne a conoscenza dell’omicidio commesso dal francese non perse tempo per denunciarlo.

A questo punto Jean Pierre per sfuggire all’arresto si disse disposto a coinvolgere anche Isabel nel decesso del marito. Solozabal, non potendo vendicare la morte di De Los Visos, invitò il francese a lasciare Puente Viejo per sempre, in cambio della libertà.

Jean Pierre accettò la proposta di Ignacio, ma prima di andarsene via dal paesino iberico si prese ancora una volta gioco di Isabel facendole credere che l’uomo d’affari avesse minacciato entrambi con delle false prove. Quest’ultima, convinta che Solozabal avesse intenzione di farle avere dei problemi con la giustizia, iniziò a provare rancore nei confronti dell’uomo. Ignacio fece di tutto per far aprire gli occhi alla marchesa dicendole di essere stato protettivo con lei senza riuscire, purtroppo, a convincerla della sua buonafede.

Alla fine il padre di Marta, Carolina e Rosa si rassegnò al fatto di non essere più visto di buon occhio da Isabel.