Nelle prossime puntate di DayDreamer la scelta di Can, di chiedere in sposa Sanem, lascerà di stucco sua madre Huma. La donna, che ha sempre fatto di tutto per separare i due giovani, non si arrenderà nemmeno davanti a questa proposta e lo farà proseguendo anche senza l'appoggio di Polen (la ragazza, infatti, deciderà di lasciare Istanbul per tornare a Londra, luogo in cui vive e lavora).

Huma cerca di separare Can e Sanem grazie all'aiuto di Yigit

Huma si mostrerà restia nell'affrontare l'argomento "matrimonio" e ogni volta fuggirà dalle richieste sui preparativi da parte di Can e Sanem. Il figlio non sopporterà l'atteggiamento adottato della madre, ma Sanem gli chiederà di essere più paziente e comprensivo nei suoi confronti.

Non potendo più contare dell'aiuto dell'ex fidanzata di Can, Huma cercherà l'appoggio in un'altra persona: Yigit, il fratello di Polen, nonché capo di Sanem nella casa editrice. La donna gli dirà che conosce suo figlio e sa che ben presto per Can metterà la parola fine con il suo "innamoramento" e tornerà alla vita di sempre, accantonando Sanem come una "brutta esperienza". La ragazza potrebbe rimanere sconvolta, per questo (con falsa premura) chiederà a Yigit di proteggerla, dimostrandosi più un amico che un capo. Lui non saprà cosa fare, ma sarà la stessa Huma a dirgli che in merito a ciò ha in mente un piano, che presto gli comunicherà.

Yigit fingerà di essere innamorato di Deren

Intanto Can e Sanem proseguiranno a vivere il loro idillio d'amore.

I due saranno inseparabili, lui vorrebbe trascorrere con lei tutto il suo tempo, magari anche a lavoro, ma Sanem gli confermerà che non ha intenzione di lasciare il suo posto all'interno della casa editrice. Can non sarà convinto della cosa, in quanto è geloso di Yigit. Sanem però, di lì a poco, riuscirà a dare a Can dell'apparente tranquillità.

La ragazza, infatti, dirà a Can che Yigit non è interessato a lei e che ne ha le prove. La giovane Aydin, mentre sarà intenta a cercherà un contratto nell'ufficio di Yigit, troverà una lettera scritta da quest'ultimo, in cui dichiara a una ragazza che spera di avere una chance per stare con lei. In un primo momento Sanem rimarrà un po' basita, in quanto penserà che quelle parole siano rivolte a lei, ma Yigit la troverà nel suo ufficio con il foglio in mano e il giovane non potrà fare altro che trovare una scusa per giustificare la sua lettera.

Per questo dirà che la destinataria di quelle parole non è altro che Deren. Sanem tirerà un sospiro di sollievo e non esiterà a rivelare il gossip al suo Can.

Questa "tranquillità", però, non durerà per molto. Infatti, successivamente, Huma incontrerà nuovamente Yigit e insieme metteranno su un nuovo piano che avrà come obiettivo quello di allontanare definitivamente Sanem da Can.