Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Leyla ed Emre si sposeranno in gran segreto. I due giovani avviseranno del lieto evento solo Can e Sanem e chiederanno loro di essere i testimoni.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda durante il weekend su Canale 5 e racconta le vicende della coppia formata da Can, proprietario di un'azienda e noto fotografo, e Sanem, sua nuova dipendente e aspirante scrittrice.

Anticipazioni turche, DayDreamer: Emre chiede a Leyla di sposarlo

Leyla, presa dalla rabbia e dalla delusione nei confronti di Emre, aveva deciso di sposare Osman.

La giovane, però, non è mai stata sicura della sua decisione a causa dei sentimenti che continuava a provare per il fratello di Can. Pertanto, nelle prossime puntate vedremo che Leyla ed Osman si lasceranno e che il giovane partirà per un progetto lavorativo. A quel punto, Emre si farà avanti con la donna che ama e le chiederà di sposarlo. Il minore dei Divit inizierà a corteggiare Leyla regalandole un fiore per ogni giorno che le è stata lontano. Nonostante ciò, la sorella di Sanem continuerà ad avere dubbi a causa della presenza di Huma, madre dei Divit. La donna, infatti, non è d'accordo con il rapporto che i suoi figli hanno con le sorelle Aydin. Leyla, inoltre, teme che Emre si faccia condizionare dal parere di sua madre.

Nonostante le preoccupazioni, però, la sorella di Sanem deciderà di dare un'altra possibilità al fratello di Can e i due riprenderanno a vedersi. Intanto, Leyla manterrà segreto il suo fidanzamento e non dirà nulla a Mevkibe e Nihat.

DayDreamer, trame turche: Leyla ed Emre si sposano in segreto, Can e Sanem faranno da testimoni

Dopo la proposta di matrimonio di Emre, Leyla deciderà di prendersi un po' di tempo per pensarci. La giovane, infine, deciderà di accettare a patto che tutto venga fatto in segreto. A quel punto, i due innamorati si sposeranno senza avvisare i genitori o gli amici e diranno la verità solo a Can e Sanem, chiedendo loro di essere i testimoni del lieto evento.

Leyla ed Emre riusciranno a sposarsi ma non potranno festeggiare come si deve poiché Huma e Mevkibe riceveranno una soffiata e si presenteranno al comune. Entrambe si sentiranno male fino a perdere i sensi e saranno trasportate in ospedale. Oltre a Mevkibe e Huma, anche Nihat si sentirà molto offeso dal gesto di sua figlia. Di conseguenza, Leyla ed Emre saranno costretti ad affrontare vari problemi e non avranno neanche la possibilità di trascorrere insieme la prima notte di nozze. A causa di questi avvenimenti, Can e Sanem saranno costretti a rimandare le nozze e abbandoneranno l'idea di sposarsi anche loro in segreto.