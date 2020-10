Confermate le nuove puntate di Imma Tataranni 2, la fortunatissima serie tv di Rai 1 con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Galli. A dare le prime anticipazioni sulla seconda stagione è stato proprio Gallo che intervistato dal settimanale 'Di Più', ha fatto chiarezza sulla data d'inizio delle riprese dopo che erano slittate, nei mesi scorsi, per far fronte all'emergenza sanitaria del Covid-19. I fan, però, possono stare tranquilli perché le avventure del sostituto procuratore più famoso del piccolo schermo, torneranno di nuovo in onda sulla rete ammiraglia.

Il ritorno di Imma Tataranni 2: le riprese iniziano a gennaio 2021

Massimiliano Galli, che nella serie tv veste i panni di Pietro, ha ammesso che in un primo momento le riprese della seconda stagione dovevano partire a settembre poi però c'è stato uno slittamento a causa della pandemia ancora in corso ma per fortuna la fiction non si fermerà.

I nuovi episodi di Imma Tataranni 2 verranno girati a partire dal mese di gennaio 2021 e ancora una volta a fare da sfondo alle avventure e ai casi sui quali il sostituto procuratore dovrà indagare sarà la bellissima città di Matera. In queste settimane, i copioni della seconda stagione sono ancora in fase di scrittura, così come ha confermato Gallo.

Massimiliano Gallo conferma la seconda stagione di Imma Tataranni 2

L'attore, infatti, non si è potuto sbilanciare più di tanto riguardo quelle che saranno le novità della prossima stagione, visto che al momento gli sceneggiatori non hanno ancora fornito i copioni ai diretti interessati. Gennaio, però, è ormai alle porte e non si esclude che nelle prossime settimane possano venire fuori i primi spoiler su quello che succederà.

Del resto il finale della prima serie era stato caratterizzato da clamorosi colpi di scena. Imma aveva tradito suo marito che nel frattempo si era avvicinato tantissimo ad un'altra donna. Cosa succederà a questo punto? Imma deciderà di confessare tutta la verità a suo marito a proposito del tradimento, oppure porterà con sé questo segreto?

Boom di ascolti per le repliche di Imma Tataranni

In attesa di scoprirlo, in queste settimane su Rai 1 stanno andando in onda le repliche della prima fortunatissima stagione della fiction. E ancora una volta gli ascolti stanno premiando la serie: la media attuale risulta essere di circa tre milioni e mezzo di spettatori a settimana pari ad uno share che arriva al 16%.

Numeri che hanno permesso ad Imma Tataranni di battere anche il concerto evento di Renato Zero, trasmesso la scorsa settimana su Canale 5 e visto da una media di appena 1,5 milioni di spettatori. Anche Massimiliano Gallo ha ammesso di essere piacevolmente sorpreso dal successo che la serie tv sta ottenendo anche in replica.