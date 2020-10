Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Io ti cercherò, nella seconda puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 12 ottobre ci saranno diverse novità e colpi di scena inaspettati. In particolare, nel terzo e nel quarto episodio ci saranno importanti sviluppi sulla morte di Ettore. Infatti Valerio scoprirà che suo figlio non si è tolto la vita. L'uomo, in un momento importante delle indagini, avrà anche un infarto.

Uno dei due testimoni colpirà Valerio con un pugno

Nel terzo episodio, Sara e Valerio rintracceranno alcuni testimoni che racconteranno dettagli importanti sulla morte di Ettore.

Il ragazzo, infatti, non si è tolto la vita e il suo corpo è stato gettato in acqua da due uomini. Inoltre, secondo quanto riferito dai testimoni, il delitto sarebbe avvenuto di sabato e non di venerdì, perciò il giovane la mattina in cui è stato ucciso risultava ancora connesso a internet.

A quel punto Valerio vorrebbe che i testimoni raccontassero la versione dei fatti alla polizia, ma uno dei due lo colpirà al volto e gli farà perdere i sensi. Quando l'uomo si riprenderà dal colpo subito, il pc del figlio sarà scomparso. Intanto su internet circolerà una copia del diario di Ettore, in cui accuserà il padre di non essersi occupato di lui. Nonostante le frasi scritte nel diario siano parzialmente vere, Valerio non crederà che a scriverle sia stato il figlio.

Valerio si sentirà male e avrà un infarto

Nel quarto episodio Valerio, interpretato da Alessandro Gassmann, troverà le scarpe di Ettore nei pressi del Tevere, però le tracce porteranno a un luogo diverso, ovvero nei pressi delle cave di travertino di Tivoli. Qui troverà una maglietta di suo figlio e l'uomo, sopraffatto dal dolore, avrà un infarto.

Non appena si sentirà meglio, deciderà di continuare le indagini. Valerio avrà diverse conferme: il verbale dell'autopsia si scoprirà falso, Ettore non è morto per annegamento, ma a causa delle violente percosse subite. Il caso, quindi, verrà riaperto.

Non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata di Io ti cercherò, per scoprire ulteriori novità sulla misteriosa morte del figlio di Valerio Frediani.

Intanto, per chi volesse recuperare la puntata di lunedì 5 ottobre, può farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. L'appuntamento con la miniserie è per lunedì 12 ottobre in prima serata alle 21:25 su Rai 1.