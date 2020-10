Domenica 4 ottobre è stata trasmessa una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso su Canale 5. Per la prima volta l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un'intervista davanti ai riflettori. Francesco Bettuzzi ha smentito i gosspi che lo hanno coinvolto, in merito ad un presunto tradimento ai danni di Flavio Briatore avvenuto nel 2014.

La versione dei fatti di Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono stati fidanzati dal 2017 al 2019. Ai microfoni di Live-Non è la D'Urso l'ex manager ed ex fidanzato della showgirl di Soverato ha fatto chiarezza su come ha conosciuto Gregoraci.

Francesco ha spiegato di avere visto Elisabetta la prima volta a Montecarlo quando all'epoca era un pilota d'aereo. Dopodiché c'è stata una cena con amici in comune e, nonostante i due avessero creato un ottimo feeling, non si sono mai spinti oltre. Una volta avviate le pratiche del divorzio tra la showgir di Soverato e Flavio Briatore, Elisabetta e Francesco hanno inziato una frequentazione. Come raccontato da Bettuzzi a Barbara D'Urso, la liaison con la 40enne era cominciata tre anni fa. Dopo il primo incontro i due sono rimasti sempre in contatto, anche per motivi di lavoro. Nel 2017 invece, Gregoraci avrebbe invitato l'imprenditore a cena in un ristorante di Parma e avrebbe anche pagato il conto.

A detta dell'ospite della D'Urso, Elisabetta e Francesco hanno tenuto la storia lontano dai riflettori.

Bettuzzi ha sostenuto che la relazione con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è interrotta nel 2019. I due avevano scelto di prendere due strade differenti, perché si era spento l'amore.

Da quel momento in poi Francesco non avrebbe più sentito la sua ex compagna, perché ha dichiarato di averla bloccata tra i messaggi e le chiamate. Insomma, la liaison tra i due sarebbe finita nel peggiore dei modi. Dunque, nell'intervista a Live l'ex fidanzato di Gregoraci ha smentito categoricamente che Elisabetta nel 2014 abbia tradito Flavio Briatore.

Infine, sul legame instaurato tra la 40enne e Pierpaolo Pretelli nella casa di Cinecittà, l'imprenditore ha ammesso di non essere geloso. Al contrario ha ribadito che Elisabetta Gregoraci è una donna che ha tanto bisogno d'amore.

L'ex manager di Gregoraci: 'Su Flavio non dice il vero'

Se Francesco Bettuzzi ha spezzato una lancia a favore della showgirl calabrese, l'ex manager non ha certo utilizzato delle parole affettuose. In un'intervista esclusiva al settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani ha sparato a zero sull'ex assistita: "Posso confermare che Gregoraci si fidanzò con Briatore perché era Briatore". A detta dell'uomo le nozze tra i due avvennero per una questione economica e non per amore.

Secondo l'ex manager, Elisabetta prima di parlare degli altri dovrebbe vedere gli scheletri che ha nel suo armadio.

Infine, Francesco Chiesa Soprani si è detto sicuro che Elisabetta Gregoraci mente quando parla del suo ex marito.