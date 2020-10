Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda dal 25 al 31 ottobre su Canale 5 rivelano che ci sarà un bruttissimo incidente che vedrà coinvolto Thomas. Il figlio di Ridge dopo aver cercato l'ennesimo chiarimento con Hope verrà spinto giù dalla scogliera da Brooke Logan, che interverrà in prima persona credendo che sua figlia fosse in pericolo. Una scena a dir poco raccapricciante che lascerà sconvolto anche Ridge, che si troverà ad assisterla in presa diretta.

Beautiful, spoiler puntate 25-31 ottobre

Nel dettaglio, infatti, Hope proverà a scappare via da Thomas ma sua madre Brooke, che stava assistendo alla scena da lontano, temendo che di lì a poco sarebbe accaduto il peggio, interverrà immediatamente e sarà responsabile della caduta di Thomas dalla scogliera.

Tuttavia, Ridge arrivato da poco nel luogo incriminato, assisterà alla scena di sua moglie che spinge giù Thomas dal dirupo. Immediato l'arrivo delle ambulanze che porteranno via Thomas in ospedale per essere sottoposto a tutti i dovuti accertamenti medici e capire così il quadro clinico della situazione.

Thomas in ospedale dopo che Brooke lo ha spinto dalla scogliera

Intanto Bill, Justin, Wyatt e Katie vengono informati dell'incidente di Thomas e scopriranno che dietro tutto questo c'è la mano di Brooke. Ridge in ospedale sarà in ansia per le condizioni di salute di suo figlio e intanto chiederà a Hope di raccontargli come sono andate le cose.

Ridge vorrà sapere se Thomas l'aveva minacciata al punto da mettere in pericolo la sua vita e giustificare così il folle gesto di Brooke.

Gli spoiler di Beautiful al 31 ottobre rivelano che Hope difenderà Thomas, dicendo che non era sua intenzione farle del male: il ragazzo era andato da lei solo per scusarsi per l'incubo che le ha fatto vivere e per non averle detto prima tutta la verità sulla piccola Beth.

Flo in manette ma Shauna non si arrende

Intanto Flo verrà arrestata: questo sarà un durissimo colpo per sua mamma Shauna che non vorrà affatto arrendersi al terribile destino di sua figlia. La donna così andrà in carcere e proverà in tutti i modi a incoraggiarla, chiedendole di non mollare. Successivamente Shauna deciderà di chiedere aiuto a Quinn: spera che la donna possa metterle a disposizione un buon avvocato in grado di scagionare sua figlia da tutte le accuse.

E poi ancora Brooke e Ridge arriveranno definitivamente ai ferri corti. La Logan non vuole che Thomas si avvicini più a sua figlia, mentre Ridge lo difenderà ribadendo a gran voce che non era sua intenzione fare del male a Hope. Nessuno dei due coniugi sarà disposto a cedere.