Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful relative all'episodio in onda martedì 13 ottobre. Dando uno sguardo alla nuova trama, si vedrà come la notizia del ritrovamento di Beth verrà accolta con stupore e gioia dall'intera famiglia. Mentre tutti si ritroveranno a casa di Brooke e Ridge per dare il benvenuto alla piccola, di Thomas si saranno perse le tracce. Forrester jr continuerà a non rispondere alle chiamate del padre Ridge e si scoprirà in seguito che il ragazzo si è rifugiato a casa di Vinny, dove manifesterà tutti i segni del suo squilibrio mentale.

Beautiful, anticipazioni 13 ottobre: Ridge prova a rintracciare Thomas

Continuano le emozioni per i fan di Beautiful che, anche nella puntata del 13 ottobre, vedranno come il ritorno a casa di Beth insieme a Liam e Hope avrà portato gioia all'intera famiglia. La notizia di quanto accaduto avrà sconvolto tutti e, in attesa dell'arrivo di Liam e Hope a casa di Ridge e Brooke, si discuterà del coinvolgimento di Flo e Reese nella vicenda. Intanto Ridge attenderà notizie da Londra e proverà nuovamente a chiamare Thomas senza successo.

Beautiful, anticipazioni: a casa Logan si discute del coinvolgimento di Flo e Thomas

Nel corso della discussione che avrà come tema centrale Flo, Quinn si mostrerà incredula del ruolo avuto dalla figlia di Shauna e si riprometterà di parlare a quattr'occhi sia con l'amica di vecchia data che con Flo.

Beth, finalmente, farà la sua comparsa insieme a Liam e Hope e tutti quanti saranno pronti ad ammirarla, condividendo la felicità dei genitori. Si tornerà a parlare ancora del segreto mantenuto per tanti mesi non solo da Flo, ma anche da Thomas e, a tal proposito, Ridge ed Eric si scuseranno per il ruolo avuto dal ragazzo e assicureranno che Thomas andrà incontro alle conseguenze del caso.

Beautiful, puntata 13 ottobre: Thomas evita le chiamate di Ridge

Dando uno sguardo alle anticipazioni del 13 ottobre, anche Douglas farà capolino alla festa in casa Logan. Hope e Liam non potranno fare a meno di ricordare che è stato proprio grazie al bambino se Beth è tornata con loro. Il piccolo, nonostante sia felice per questo, non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per Thomas e avrà timore che il padre sia arrabbiato con lui per non aver mantenuto il segreto.

Ma che fine ha fatto Thomas? Forrester jr, ricomparirà nelle trame di Beautiful in tutto il suo delirio. Il giovane, infatti, si sarà rifugiato a casa dell'amico Vinny, dove non riuscirà a mascherare la sua rabbia. Nonostante i tentativi dell'amico di calmarlo, Thomas sembrerà fuori di sé e sarà furioso all'idea che Hope sia con Liam. Il ragazzo se la prenderà anche con Douglas, mentre continuerà ad evitare di rispondere alle chiamate di Ridge.