La soap opera iberica Una vita è sempre più travolgente. Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 dal 25 al 31 ottobre, svelano che Genoveva Salmeron si dirà disposta a sborsare di tasca propria i soldi per risarcire i compaesani rimasti vittime della truffa organizzata dal defunto Alfredo Bryce.

Nonostante ciò, Felipe Alvarez Hermoso prenderà le distanze dalla darklady, poiché il suo cuore batterà per la brasiliana Marcia Sampaio. Intanto quest’ultima sempre più tormentata dal suo passato, troverà il coraggio di confessare all'avvocato di essere stata schiavizzata in Brasile e in Spagna prima di essere ''acquistata'' da Ursula Dicenta.

Una vita, spoiler al 31 ottobre: Fabiana e Servante costretti a chiudere la pensione

Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia da domenica 25 a sabato 31 ottobre, Fabiana e Servante non avranno il denaro necessario per far riparare il guasto dell’impianto idraulico della pensione. Intanto Genoveva dopo essere stata nuovamente respinta da Felipe, parecchio affranta per non essere riuscita a convincerlo a tornare tra le sue braccia, ordinerà a Ursula di convocare i suoi avvocati. A questo punto quest’ultima minaccerà Marcia, costringendola ad andarsene via di Acacias 38 in modo definitivo. Fabiana e Servante non avranno altra scelta oltre a quella di chiudere la pensione, a causa dell’ispettore del municipio che si dirà disposto a multarli con una sanzione salata.

Nel contempo Marcia parlerà del suo difficile passato a Felipe: quest’ultimo non ci penserà due volte ad affrontare Ursula dicendole di lasciare in pace la sua amata altrimenti la denuncerà. Successivamente Ramon e Carmen durante una cena romantica decideranno di festeggiare il loro matrimonio nella pensione di Fabiana e Servante, per consentire ai due anziani di pagare i lavori di riparazione con i soldi guadagnati.

Il timore degli abitanti di Acacias 38, Ursula annuncia la sua partenza a Marcia

I Palacios faranno un sospiro di sollievo nel sapere che Lolita ha avuto soltanto dei problemi di digestione. Intanto quest’ultima vorrà che Carmen e suo suocero Ramon dopo essersi sposati condivideranno il suo stesso tetto.

Genoveva quando sarà in procinto di lasciare il paese saluterà Lolita, chiederà perdono a Rosina e inviterà Marcia a prendersi cura di Alvarez Hermoso al posto suo. Ramon accetterà di trasferirsi a casa di Lolita e Antonito, invece Ledesma farà ritorno da Avila con Angelines e inizierà a corteggiare Felicia. Emilio chiederà ad Antonito di far conoscere due giovani pretendenti alla sua promessa sposa: purtroppo la figlia di Copernico non avrà occhi per nessun ragazzo.

I cittadini di Acacias 38 dopo aver appreso della partenza di Salmeron, temeranno che voglia far perdere le sue tracce senza restituire il denaro promesso. Susana quindi farà visita alla darklady, che assicurerà subito di aver trasferito tutti i soldi truffati dal defunto Alfredo Bryce.

Ursula dopo aver fatto intendere all’ex sarta e a Rosina che Marcia è una persona pericolosa farà sapere alla brasiliana che sarà lei a lasciare il paese, ma le sottolineerà che potrebbe tornare a infastidirla.