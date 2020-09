Continuano le appassionanti vicende di Beautiful che, anche nel corso della puntata di giovedì 1 ottobre, vedranno al centro della scena Thomas, Hope e Liam. Quest'ultimo, dopo la confessione di Flo, avrà raggiunto la ex moglie alla Forrester per svelargli che la loro piccola Beth è viva. Thomas comincerà a perdere il controllo e intimerà alla Logan di non ascoltare le parole di Liam. Wyatt intanto, sconvolto dal racconto della fidanzata, avrà un duro confronto con lei.

Beautiful, puntata 1 ottobre: Thomas smascherato, Liam riesce a parlare con Hope

I piani di Thomas andranno in fumo a causa di Douglas e Flo.

Liam, dopo aver avuto la conferma dalla cugina di Hope che Phoebe è in realtà Beth, correrà alla Forrester dalla ex moglie, deciso a rivelarle che la loro figlioletta non è affatto morta. Nonostante Thomas cerchi di impedire che ciò avvenga, i due ex coniugi si chiuderanno a chiave in uno degli uffici della Forrester. Qui Liam, ancora sconvolto e incredulo, comincerà a raccontare a Hope ciò che ha scoperto: Beth è viva. Anche per la figlia di Brooke questa notizia avrà dell'incredibile, mentre Thomas, ancora chiuso fuori dalla porta, intimerà alla donna di non ascoltare ciò che Liam le starà dicendo.

Beautiful, anticipazioni: Thomas furioso, Hope sa che Phoebe è Beth

Grazie a Liam, anche Hope verrà quindi a conoscenza dello scambio di culle che tanto ha appassionato i questi mesi i telespettatori di Beautiful.

In breve tempo, Spencer cercherà di far capire a Hope ciò che è avvenuto dal momento del parto a Catalina sino ad ora. Liam preciserà a Hope come Steffy sia sempre stata all'oscuro di tutto e che mai, avrebbe immaginato che la bambina adottata potesse essere in realtà Beth. Thomas intanto, scalpiterà fuori dalla porta.

Beautiful, spoiler 1 ottobre: Wyatt sconvolto dalla confessione di Flo

Mentre alla Forrester Hope verrà a conoscenza della verità sulla piccola Beth, alla casa sulla spiaggia Wyatt sarà ancora scioccato dal racconto di Flo. Il fratello di Liam ancora non si capaciterà di come la sua fidanzata possa essersi ritrovata invischiata in una cosa tanto orribile e vorrà saperne di più sull'intera vicenda.

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda nei giorni successivi, non solo verranno a galla tutte le responsabilità delle persone coinvolte, ma Liam e Thomas arriveranno persino alle mani.

In attesa di vedere in onda il ricongiungimento di Liam e Hope con la piccola Phoebe/Beth, si ricorda che il nuovo appuntamento di Beautiful verrà trasmesso giovedì 1 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per chi si fosse perso qualche episodio di questa avvincente story line, si rammenta che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi trasmessi nei giorni precedenti.