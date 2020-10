I buoni sentimenti e gli intrighi saranno tra i principali protagonisti delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo il matrimonio di Leyla ed Emre, celebrato in gran segreto, Nihat reagirà molto male. Il papà delle Aydin però, grazie all'intervento di Can, avrà modo di chiarirsi con suo genero. Emre, infatti, rassicurerà il suocero circa i sentimenti che prova per sua moglie Leyla e Nihat si tranquillizzerà. Chi invece non si darà pace sarà Huma: la donna sfrutterà le nozze dei due giovani per cercare di allontanare Can e Sanem.

I pettegolezzi del quartiere dopo il matrimonio di Emre e Leyla

La storyline di DayDreamer si fa sempre più interessante e le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia rivelano che il matrimonio segreto di Leyla ed Emre scatenerà una serie di eventi che si ripercuoteranno anche su Can e Sanem. Se Huma e Mevkibe avranno un malore e verranno condotte in ospedale dopo aver scoperto delle nozze, Nihat reagirà rattristandosi. Il papà delle Aydin non riuscirà proprio a capire il motivo per cui la figlia maggiore lo abbia escluso da un giorno così importante.

Inoltre Nihat dovrà fare i conti con i pettegolezzi del quartiere. Infatti in molti non capiranno come mai Leyla si sia sposata solo pochi giorni dopo aver rotto il suo fidanzamento con Osman.

Chiaramente anche Ayhan dubiterà della buona fede dell'ex cognata, che verrà accusata di aver preso in giro suo fratello. Solo successivamente, durante un incontro con i fratelli Diviti e grazie alle parole di Can, Nihat accetterà l'unione della figlia e crederà all'amore che Emre dichiarerà per Leyla.

Huma trama contro Can e Sanem

Huma, al contrario, non vedrà di buon grado la situazione e deciderà di sfruttarla a suo piacimento per allontanare Can e Sanem.

La donna si comporterà in modo impertinente con la nuora, soprattutto dopo aver scoperto da Yigit che i due protagonisti decideranno di rimandare le loro nozze. Huma chiederà a Yigit di collaborare con lei, per far sì che Sanem si allontani dal fidanzato. L'editore, fratello di Polen, si troverà costretto a decidere se collaborare con Huma o se mettere a tacere i sentimenti che prova per la minore delle Aydin.

Frattanto, la coppia protagonista di DayDreamer dovrà fare i conti con le richieste delle rispettive madri, infatti i due dovranno sbrigare tutte le faccende riguardanti il matrimonio di Leyla ed Emre e non potranno fare a meno di notare che le loro famiglie hanno modi d'intendere la vita totalmente opposti.