L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ritorna sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 e gli spoiler rivelano che andranno in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sulle tormentate vicende di Can, che ancora una volta si è messo nei guai. Il fotografo ha sferrato un pugno al volto ad Enzo Fabbri dopo l'ennesima discussione ma questa volta dovrà fare i conti con la giustizia che non sarà dalla sua parte.

DayDreamer, gli spoiler di sabato 17 e domenica 18 ottobre

Nel dettaglio, Can dopo la rissa con Fabbri che ha deciso di denunciarlo alle Forze dell'Ordine, verrà prelevato all'interno del suo ufficio e portato in carcere.

La situazione per il giovane Divit non sarà affatto delle migliori e a questo punto lo aspetta il suo temuto conto con la giustizia.

Per fortuna, però, la situazione cambierà e ben presto l'avvocato di Can si recherà in carcere per dargli una buona notizia. Sembrerebbe che Aylin sia riuscita a convincere Fabbri a ritirare la denuncia nei confronti del fotografo e per questo motivo potrà essere scarcerato e tornare di nuovo alla tanto attesa libertà.

Sanem firma un contratto segreto con Enzo Fabbri: gli spoiler di DayDreamer 17-18 ottobre

Ma questa è davvero la realtà dei fatti? Can verrà scarcerato grazie all'aiuto dell'astuta Aylin? Gli spoiler delle puntate di DayDreamer in onda sabato 17 e domenica 18 ottobre rivelano che in realtà l'imprenditore Enzo Fabbri terrà 'sotto scacco' la povera Sanem e dopo l'arresto comincerà a ricattarla.

Lo scopo di Fabbri, infatti, sarà quello di riuscire ad ottenere la ricetta dell'ambito profumo che Sanem ha creato e pur di ottenerlo si dice disposto a tutto. Alla fine la Aydin, per fare in modo che il suo amato esca al più presto di prigione, deciderà di scendere a compromessi con il perfido uomo.

Sanem contro Enzo nelle prossime puntate di DayDreamer

Enzo e Sanem si vedranno in gran segreto e durante l'incontro la ragazza gli cederà il profumo e firmerà il contratto proposto dall'uomo. Al termine, Sanem gli dirà apertamente che dopo questa cosa spera con tutto il cuore di non doverlo vedere e incontrare mai più.

Ma sarà davvero così? Enzo accetterà di farsi da parte e lasciare così in pace la coppia Can-Sanem?

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con la serie tv che vede protagonista Can Yaman, è possibile riguardare tutti gli episodi che sono stati trasmessi in queste settimane su Canale 5, in replica streaming online. Per farlo basterà accedere al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata interamente alla serie turca. Con l'applicazione gratuita di MediasetPlay sarà possibile riguardare le puntate della soap in streaming anche da qualsiasi dispositivo mobile.