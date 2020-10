Il pomeriggio di Canale 5 continua a essere occupato dalle travolgenti avventure della serie televisiva di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno, ma soltanto il sabato e la domenica. Nel corso della puntata in programmazione il 17 ottobre Enzo Fabbri dopo aver fatto scagionare Can Divit (Can Yaman), consentirà ad Aylin Yuksel di lavorare nuovamente alla Fikri Harika. Quest’ultima raggiungerà finalmente il suo obiettivo, poiché sarà decisa più che mai a distruggere a tutti i costi la nota agenzia mandandola in bancarotta lentamente.

Leyla Aydin invece soffrirà per l’ennesima volta per amore, nell'istante in cui vedrà Aylin baciare il suo ex fidanzato Emre Divit (Birand Tunca).

La sorella di Sanem addolorata e delusa dal secondogenito di Aziz, non ci penserà due volte a dare una possibilità al macellaio Osman.

DayDreamer, anticipazioni 17 ottobre: Can viene scarcerato grazie ad un accordo stretto tra Enzo e Sanem

Gli spoiler dell’episodio della soap che i telespettatori italiani seguiranno sul piccolo schermo sabato 17 ottobre dalle ore 15:15 fino alle 16, raccontano che Can dopo essere finito in carcere con l’accusa di aggressione apprenderà dal suo avvocato che presto verrà scarcerato. Enzo Fabbri non ritirerà la denuncia su consiglio di Aylin, con cui continuerà a portare avanti una diabolica alleanza.

In particolare l’imprenditore italo-francese prometterà a Sanem (Demet Özdemir) di far uscire dalla prigione il suo amato, in cambio di un accordo segreto che però non dovrà mai arrivare alle orecchie di Can.

Nello specifico Enzo in cambio della libertà del fotografo vorrà avere il tanto desiderato profumo dell’aspirante scrittrice.

Fabbri cede le sue quote della Fikri Harika ad Aylin, Leyla delusa da Emre accetta di uscire con Osman

A questo punto mentre Sanem sarà assalita dai sensi di colpa, Enzo parecchio soddisfatto cederà le sue quote della Fikri Harika ad Aylin, facendola diventare la socia dell’azienda pubblicitaria.

Quest’ultima quindi potrà far fallire l’agenzia dei Divit, e non perderà tempo per tentare di riconquistare il suo ex fidanzato Emre dandogli un bacio a tradimento. Leyla non appena assisterà all'inaspettato riavvicinamento amoroso tra il fratello di Can e Aylin convinta che ci sia stato un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, accetterà di uscire con Osman.

Per terminare Mevkibe e il marito Nihat sembreranno in procinto di chiarire le loro incomprensioni grazie all'intervento della figlia Sanem, che convincerà il padre a tornare a casa.