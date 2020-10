Sabato 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata della trasmissione di Canale 5 Uomini&Donne: il blog "Il Vicolo delle News" ha riportato le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio tra dame, cavalieri e tronisti. La conoscenza tra Gemma e Biagio procede bene, ma con qualche piccolo intoppo, così come quella tra Roberta e Michele.

Valentina, invece, si è lasciata convincere da Germano ad abbandonare il programma insieme.

Amarezza per Gemma nell'ultima registrazione di U&D

La frequentazione tra Gemma e Biagio va avanti a singhiozzo: nel corso della puntata di U&D che è stata registrata sabato 17 ottobre, la dama è entrata in studio sorridente e felice per come sono andate le cose con il cavaliere in settimana.

I due sono usciti insieme, ma in queste ore la torinese ha scoperto che il suo spasimante ha avuto un appuntamento sia con Sabrina che con Maria. Gemma Galgani non ha nascosto la sua delusione perché, sebbene il rapporto col napoletano cresca di volta in volta, lui sembra non essere affatto intenzionato a interrompere le conoscenze con le altre signore del parterre.

Le anticipazioni riportate da Vicolo delle News, inoltre, informano i curiosi del fatto che la 70enne ha lasciato la sedia a centro studio ed è tornata al suo solito posto: Biagio, anziché consolare Gemma, ha scelto di ballare con Sabrina.

Valentina lascia U&D con pochi sorrisi

Una dama del Trono Over alla quale sembra vadano meglio le cose, è Valentina Autiero: la romana sta frequentando da circa un mese Germano, col quale si è scambiata molti baci passionali lontano dalle telecamere.

Nella puntata di sabato 17 ottobre, però, la protagonista del dating-show è rimasta piuttosto male quando ha percepito che il suo corteggiatore ha fatto qualche passo indietro verso di lei: il cavaliere ha detto di trovarsi benissimo con Valentina (soprattutto a livello fisico), ma di non essersi ancora innamorato.

La donna è uscita dallo studio in preda allo sconforto, e proprio questo suo forte gesto sembra aver dato una "scossa" a Germano: l'uomo ha chiesto alla Autiero di lasciare la trasmissione insieme, scegliendo di viversi nella quotidianità come una coppia qualunque senza dare troppo peso al parere degli altri.

La romana ha titubato un po' prima di accettare la proposta del suo spasimante: i due, comunque, alla fine hanno salutato tutti ed hanno detto addio al dating-show, non si sa se definitivamente.

Tronisti in difficoltà a U&D

Sempre sul fronte Trono Over, Roberta e Michele hanno litigato per divergenze caratteriali: lui ha accusato lei di voler fare sempre la primadonna, tanto da arrivare a definirla "Monica Bellucci". Quando il napoletano ha accettato la corte di una new entry, la dama ha lasciato lo studio e non è più rientrata.

I giovani, invece, sono stati un po' in difficoltà nella registrazione di U&D del 17 ottobre: Davide, per esempio, ha dovuto rincorrere Beatrice dietro le quinte. La corteggiatrice ha abbandonato la puntata dopo aver visto il tronista dare un bacio passionale a Chiara poche ore dopo il loro appuntamento (durante il quale anche loro si erano baciati con trasporto).

Il pugliese, però, è riuscito a convincere la giovane a rientrare.

Sophie, invece, non ha trattenuto le lacrime quando ha spiegato ai suoi spasimanti come mai non li ha portati in esterna: la ragazza ha detto di non pensare a nessuno di loro quando è a casa e questo le provoca molto dispiacere. Maria De Filippi l'ha consolata, ricordandole che è presto per provare un sentimento per qualcuno, quindi non deve preoccuparsi.