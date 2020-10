Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, Franzi e Nadja avranno un brutto scontro: la Krummbiegl consegnerà alla Holler la procura di Tim, ma il documento avrà una parte strappata.

In seguito Linda sarà desiderosa che Dirk svolga la terapia e lo porterà al Fürstenhof, ma quando Christoph incontrerà l'uomo rimarrà assai turbato e pregherà la donna di portarlo via dall'hotel. Linda, però, prenderà le difese di Dirk e non lascerà che suo fratello lo tratti male.

Spoiler Tempesta d'amore: Nadja turbata con Franzi

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 19 al 23 ottobre, Franzi consegnerà a Nadja la procura di Tim, ma il documento sarà leggermente rovinato, così la donna si giustificherà dicendo che il foglio è stato rosicchiato da un cavallo e che in realtà è ancora valido. Franzi assicurerà la donna che il documento fosse integro in precedenza, ma Nadja sarà assai turbata dall'imprevisto e avrà diversi dubbi riguardo la buona fede della Krummbiegl.

Successivamente la Holler deciderà di non ritenere valido il foglio strappato, così minaccerà Franzi di avviare un'azione legale contro di lei.

Linda porta Dirk al Fürstenhof

Linda vorrà che Dirk faccia la riabilitazione presso il Fürstenhof, per rimanere il più possibile vicino alla sua famiglia.

Intanto Christoph scoprirà che sua sorella ha portato l'uomo in hotel e sarà notevolmente turbato per l'accaduto, così la pregherà di portarlo via.

Dopo le parole di Christoph, Linda sarà assai angosciata per Dirk, poiché non riuscirà ad accettare il fatto che l'uomo venga trattato così male, nonostante abbia sbagliato in passato la donna penserà che sia arrivato il momento di perdonarlo per gli errori commessi.

Tim organizza un piano

Tim avrà in mente un progetto segreto, ma all’improvviso verrà smascherato da Paul e sarà costretto a rivelare tutti i dettagli del suo piano.

Successivamente Saalfeld mostrerà a Paul una particolare lista, nella quale saranno riportati i nomi dei possibili colpevoli che potrebbero aver provato ad incastrarlo per il tentato omicidio di Dirk.

Lindbergh leggerà la lista attentamente, ma si renderà conto che non sarà molto facile aiutare Tim nell’impresa.

Gli episodi di Tempesta d'amore in streaming online

In attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Tempesta d’amore è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già andate in onda, attraverso il sito gratuito MediasetPlay.it. Al suo interno si possono trovare anche alcuni video dedicati alle anticipazioni e ai vari personaggi di Tempesta d'amore.