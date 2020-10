Ultimamente i personaggi di Silvia e Michele sono stati coinvolti in trame minori perlopiù leggere. Negli episodi di Un posto al sole, che stanno andando attualmente in onda, Michele è protagonista di una vicenda di sollievo comico, con Bice decisa a corteggiarlo pur di avere la sua vendetta sul marito. Nelle prossime puntate però qualcosa cambierà e Saviani e la sua consorte saranno al centro di una storyline dai toni molto cupi e drammatici. I due saranno vittime di un'aggressione ma non sarà tutto, poiché Silvia in seguito celerà un segreto. Questa vicenda promette di essere davvero molto intensa e non si limiterà a mostrare solo il tragico evento, poiché si addentrerà nella psiche della coppia analizzando la loro elaborazione dell'aggressione.

Le conseguenze di tale dramma saranno molto forti e andranno oltre il danno fisico, lasciando un segno indelebile nella coppia. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline, che andranno in onda dal 2 al 6 novembre alle 20:45 su Rai 3.

Una brutale aggressione

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) verranno improvvisamente aggrediti e rischieranno di farsi molto male. Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 novembre, però non rivelano esattamente cosà accadrà ai due. In due immagini promozionali rilasciate in questi giorni si può notare Michele in lacrime, mentre Silvia appare attonita e frastornata. I due sono accovacciati a terra in quella che sembra una strada di campagna, in mezzo al nulla e in piena notte.

Il trucco sciolto e lo sguardo vuoto e sofferente di lei fanno intuire che la donna abbia dovuto affrontare un'esperienza molto tragica. Inoltre si intuisce che Silvia rimarrà profondamente segnata da questa vicenda.

Silvia sembra nascondere un segreto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele dovranno elaborare quanto gli è accaduto.

I due saranno scossi, a causa dell'aggressione, ma in particolare sarà lei a celare una forte inquietudine. A quanto pare Silvia nasconde un segreto, così grande da rischiare di mettere a rischio l'armonia della coppia. In effetti, nel prosieguo delle puntate, la storica coppia si allontanerà sempre di più e Silvia contesterà al marito di non essere stato abbastanza coraggioso da proteggerla.

Per quanto possa aleggiare lo spettro di un'aggressione di tipo carnale, al momento le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli e per scoprire cosa nasconde Silvia, bisognerà attendere i prossimi giorni.

La gestione del Vulcano

Parallelamente a questa vicenda molto drammatica, si svilupperà una storyline decisamente più leggera. Silvia, impossibilitata a gestire il caffè Vulcano e priva del prezioso aiuto di Arianna, dovrà affidare la gestione del suo amato locale ai dipendenti. Dinanzi a tale novità, Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) e Alex (Maria Maurigi) romperanno la loro tregua e inizieranno a rivaleggiare per chi debba assumersi la direzione del Vulcano. Successivamente Alex si troverà costretta ad occuparsi dello storico locale e deciderà di tirare fuori un carattere e una determinazione totalmente inaspettati.